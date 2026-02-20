　
大陸 大陸焦點 特派現場

「中國AI改寫三個遊戲規則」　陸媒：算力不是全部

▲▼ AI,人工智慧。（示意圖／路透）

▲人工智慧。（示意圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

臨近春節，中國大陸的人工智慧（AI）又一次引發話題，從Seedance2.0在全球爆紅，大家爭相「指揮AI拍電影」，再到ViduQ3登上全球權威榜單「一鏡到底」的生成片段。陸媒由此指出，中國AI正在改寫三個遊戲規則，其中，算力並非AI產業的全部。

《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」刊文指出，當前中國人工智慧企業數量超過6000家；陸產開源大模型全球累計下載量突破100億次；中國成為AI專利最大擁有國，在全球佔比達60％。而比這些數字更令人震撼的，是中國AI發展對遊戲規則的改變。

報導分析，其一，算力不是全部。DeepSeek的成功打破了AI發展的「算力敘事」，「另闢蹊徑」在算法和架構上進行創新，同樣能讓大模型「更聰明」。

其二，開源方能致遠。中國的大模型主動打破技術壟斷，開放模型架構，不僅降低了社會運用AI的成本，更能集各家之所長，推著技術往前走，造福更多普通人。

其三，應用是終極檢驗。AI工業質檢（品質檢查）、AI算法優化洗煤工藝、AI輔助診斷等，無論是在消費市場，還是產業鏈條，中國的AI已經開始解決真問題，實實在在提升用戶體驗和生產效率。

文章稱，中國日益完善的政策支持、大量應用場景數據、強大的工程化能力、穩健的電力保障和龐大的市場需求，以及大量的創新人才、開放合作的產業生態，這些都是中國AI的支撐。

即便如此，中國AI也還有很多短處等待解決，文章舉例，在高端晶片的製造上，中國仍被卡著脖子。此外，對於AI侵權、AI污染等問題，還有待確立規則等。

Seedance能重現「DeepSeek時刻」？　陸媒潑冷水：複製不了

Seedance能重現「DeepSeek時刻」？　陸媒潑冷水：複製不了

字節跳動旗下「即夢」近日發布Seedance2.0人工智慧（AI）影片生成大模型，一推出馬上爆紅。隨後相關概念股紛紛大漲，讓人聯想到一年前DeepSeek帶來的「AI+」股市爆炒。不過陸媒在分析多個原因之後，認為Seedance複製不了「DeepSeek時刻」。

AI疑慮升溫！今年恐爆「千億級企業信貸違約」　3類公司最危險

AI疑慮升溫！今年恐爆「千億級企業信貸違約」　3類公司最危險

Seedance厲害在哪？　專家：傳統影視創作與AI影片界線變得模糊

Seedance厲害在哪？　專家：傳統影視創作與AI影片界線變得模糊

刑警張伊君勇敢跨界　轉任資策會AI總監

刑警張伊君勇敢跨界　轉任資策會AI總監

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

關鍵字：

人工智慧AISeedance大模型

