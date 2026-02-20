　
社會 社會焦點 保障人權

花12萬考不上機師！女學員扮網軍抹黑補習班　法官揭穿：根本沒去上課

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲翁姓女子不滿培訓機師課程上Dcard開轟，被判散布文字誹謗。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北部翁女花12萬報考機師落榜，竟在Dcard抹黑補習班聘「假教官」，甚至開分身帳號帶風向痛罵「榨乾學生」。士林地院調查確認教官具飛行執照，認定翁女未經查證即散布謠言，且一人分飾兩角具真實惡意，依散布文字誹謗罪判處有期徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，翁女於2019年間報名該機師補習班課程，卻未順利考取。事隔多年，她於2023年10月27日登入Dcard航空板，發表標題為「花12萬考不上」的文章，內容大肆批評補習班師資與課程，指稱業者「找假教官」。

誇張的是，翁女為了強化貼文的可信度與殺傷力，竟隨即切換另一個帳號，在自己的文章底下留言附和，加碼指控業者「榨乾學生」，試圖製造多名受害者不滿的假象，引導網路輿論。

法院審理時，翁女辯稱文章內容是與同學交流的心得，並非憑空捏造，強調自己是站在消費者角度揭露業者疑似違法經營的情形，否認有惡意誹謗的犯意。

不過，法官調查發現，翁女貼文指涉的授課教師，實際上持有私人飛行員執照（PPL）及多組員駕駛執照（MPL），依法屬於合格的飛行員；業者也提出課表、現場照片等證據，證明平時確有具飛行員資格的人員授課。法院認定，翁女指稱「沒有飛行員教學」、「假教官」等語，明顯與事實不符。

法官進一步查出，翁女當年的上課紀錄顯示，她僅領取講義並參與部分英文課程，甚至未必親自上過她所指控對象的課程。在未進行合理查證的情況下，利用高傳播力的社群平台發布不實指控，且還「一人分飾兩角」自導自演，顯見具有真實惡意，已非單純的善意評論。

法院審酌翁女行為已損害補習班商譽，且犯後飾詞狡辯，依散布文字誹謗罪判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。全案仍可上訴。

02/18 全台詐欺最新數據

© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面