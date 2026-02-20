話術拐簽約！買230堂英語課後悔　學生告贏業者拿回學費

▲買230堂英語課只上21堂，法院判退費82,829元。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

李姓消費者報名線上英語教學平台課程後，因退費問題與業者發生爭議，消費者認為課程以堂數計費，業者卻以使用期間限制退費不合理。法院審理認為，業者收費時說好課程屬「計次制」，退費卻改採「定期制」計算，相關條款顯失公平，判業者須返還李姓消費者8萬2829 元。

判決指出，李姓民眾於2024年4月19日晚間試聽該平台課程，業務人員隨即祭出「當日簽約才能享有優惠」的行銷話術，聲稱每堂課原價高昂，當下簽約可享超低折扣。李在時間壓力下，當場簽約購買230堂課程（另贈20堂），並一次性支付9萬1152元。

然而，李事後比對發現，所謂「限時優惠」與市價根本無異；更糟的是，正式課程的外籍師資與試聽時落差極大，不僅教學節奏混亂，部分老師口音甚至重到難以理解，嚴重影響學習成效。

李姓民眾不堪其擾，於同年6月向平台提出終止合約，卻發現客服處理時段極為受限；雖嘗試改上多人小班制，又遇上師資隨機分配、品質不穩等問題。前後僅勉強上了21堂課，李於8月中旬再次要求解約退費。

豈料，業者拿出定型化契約條款，主張課程屬於「定期制」，依合約約定，李的使用期間已過一定比例，最多僅能退還50%費用，並強調師資喜好屬主觀感受，非履約保證範圍。雙方經消保官調解破局，李怒告上法院。

法官審理時指出，該課程合約明確約定購買「230堂」，且每次上課均是「扣抵堂數」，並非吃到飽模式，合約本質上屬於「計次制」。業者卻在退費條款中，改以「使用期間」作為計算基準，這種「收費算次數、退費算時間」的雙重標準，顯然不利於消費者。

法院認定，業者的定型化契約條款不當限制消費者終止契約的權利，違反《消費者保護法》平等互惠與誠信原則，該限制退費條款應屬無效。

法官認，雙方合約已於2024年8月12日合法終止。李姓民眾實際支付9萬1152元購買230堂課，平均每堂課費用約396元。依比例計算，扣除李已使用的21堂課費用後，業者應返還剩餘的8萬2829元；至於贈送的20堂課則不列入退款範圍。全案仍可上訴。