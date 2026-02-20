　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

初四「迎神日」做對3事財路大躍進　12生肖運勢一次看

文／命理老師 邱彥龍

今天是赤馬年大年初四，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，初四這天最重要的是「把運勢落地」，很多人以為大年初四只是「春節尾聲」的一天，但其實在華人傳統裡，初四有一個很關鍵的定位，就是「迎神、接神」日。

▲廟 。（圖／免費圖庫unsplash）

▲大年初四迎神。（示意圖／unsplash）

邱彥龍老師說，2026年更特別的是，遇到三奇貴人中的地上三奇『乙丙丁』（意謂行動力、執行力、實際開展能力特別強的一組能量），只要初四懂得怎麼做，就等於替年後開工把路鋪好；做錯的話，容易一開工就卡卡卡，連人際關係與錢也都會卡卡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱彥龍老師2026大年初四開運行程表：

早上8：00－10：00 前置整理

將家中大門、玄關與客廳的雜物收掉，廚房與灶台擦乾淨，並且擺放整齊，準備迎財神、灶神、家神跟好福氣進家門。

早上10：00－12：30 迎神

1. 司命真君（灶神）或家神：求鞏固家運保平安，讓吃穿不用愁，求增強身體健康運，當然亦可求增加財庫運。
2. 玉皇大帝（天公）或聖父母（天上聖母系統）：讓自己赤馬年的目標確立，方向明確，一年順利吉祥，大局平穩。
3. 土地公與土地婆：祈求財路落地、工作案源穩定，財運亨通。
4. 五路財神：祈求八方來財，財源廣進。
5. 虎爺：祈求偏財運順旺，人生小確幸不斷。

下午12：30－15：00 和氣生財

好好品嘗美食，多講祝福、感謝之語，用「請教」方式與人聊年後規劃。
忌聊：錢怎麼分、誰對誰錯、翻舊帳、逼問感情與收入。

下午15：00－17：30 走春

1. 可去固定會去的大廟，香火穩，心也穩。
2. 到長輩親戚家或能給你建議的人家裡，鞏固感情，增加靠山。
3. 安靜的公園綠地或悠閒的地方，可以回補精氣神，讓自己更有成長空間，未來更美好。

晚上18：00後 養心養氣

今年養心要提前，切勿到放完假期的最後一天，提前養心年後不亂，提前早睡養氣，補足體力，不建議夜衝局（臨時在深夜的聚會）、酒局、熬夜追劇，因為2026赤馬年火年，晚上災難血光特別多，情緒易失控，容易惹上不必要的麻煩。

▲初四開運 。（AI協作圖／記者陳美伶製作，經編輯審核）

▲大年初四開運行程表。（AI協作圖／記者陳美伶製作，經編輯審核）

2026初四迎神日

最推薦的開運色系：米白色、奶茶色、卡其色、淺棕色、霧綠色、橄欖綠色、霧藍色、灰藍色系。

最禁忌的色系：全紅、全黑色系。

最推薦的開運飾品：白珍珠、白玉、和闐玉、黃水晶、金飾、銀飾。

▲初四開運 。（AI協作圖／記者陳美伶製作，經編輯審核）

▲初四開運色。（AI協作圖／記者陳美伶製作，經編輯審核）

12生肖初四迎財日運勢：


財運：中上（偏正財）
旺點：適合做收錢、收尾、補充之事，會擁有好結果，如果有談合作，只要條件寫清楚，就能進帳。
避免：晚上談錢，越談越亂，也別臨時改價格。
迎財建議：拜土地公，錢包放一張白色或銀色卡，幫助守財。


財運：強（守成變現）
旺點：迎財日對你很友善，適合定合約、定制度、定價格，旺運接踵而至。
避免：不要心軟打折，也不要替人擔保，容易損財、被借運。
迎財建議：最適合整理庫存與帳目，可以多戴玉或黃水晶，招來財氣。


財運：中上（靠人帶財）
旺點：多與人接觸，可拓展人脈並招來貴人，案源也容易接踵而至。
避免：太著急和衝動，會疏忽掉小細節，導致破財與漏財。
迎財建議：多去見能提供資源的長輩，多連繫老客戶，會比拜許多廟來得更有效果。

財運：中（先鋪路後收割）
旺點：適合做品牌曝光、談長約或續約，記得『慢慢談』是重點，會讓你財富倍增。
避免：切勿跟風大投機，有則見好就收，想賺快錢大錢者，容易踩坑。
迎財建議：先整理好個人作品、自我介紹跟履歷，還有商品頁的內容，這是最實際的迎財，可增添財運；想補強自身財氣，建議多穿霧綠色或米白色衣服。


財運：中上（偏財可用、但要有規則）
旺點：適合做分潤機制、股權比例分配或獎金方案等，凡事都做「穩」起來，就能增強財運。
避免：別一次答應太多，太快的口頭承諾容易變成負債或造成以後不必要的糾紛。
迎財建議：拜天公或土地公皆可，如有合約書或合作條款，寫在一張紙上放供桌祭拜，無形的磁場會幫你加持，讓你一切順利。

財運：中（守財比投資財重要）
旺點：你直覺很準，適合財富風險控管，砍掉不賺錢的項目能增加你的財庫，減少不必要的消費。
避免：讓自己太過焦躁，衝動買東西與投資，這會是你破財的點。
迎財建議：適合做支出的斷捨離；適合佩帶銀飾、白珍珠、白水晶。


財運：中上但波動（快進快出）
旺點：你的行動力變強，容易抓到客戶與機會，好好把握。
避免：談判談太快，講價格講太快，這會導致後續糾紛。
迎財建議：先收訂金或先簽簡單條款再開始做，慢慢賺，要用慢來換財富。


財運：中（穩扎穩打型）
旺點：初四很適合你做理財、保險、長期配置、固定收益的安排，增強自我的長期規劃與穩定金流。
避免：被情緒影響而消費，容易為了要買自我療癒，結果讓錢包受傷。
迎財建議：做一份今年每月存錢計畫，就是你最好的迎財儀式；適合多穿奶茶色、卡其色服飾，增加自我的財庫。


財運：中上（談判財、資訊財）
旺點：你靠腦袋在賺錢，初四很適合談價格、談條件、談績效，增加自我的財富能量。
避免：別太貪心加碼投資，火旺年市場容易過熱，貪心容易變套牢。
迎財建議：適合拜土地公、土地婆、虎爺；戴簡約風格的金飾可提升決斷力，挑小而精即可，不要大買或持續堆疊，反會破財。


財運：強（正財、業績、升職財）
旺點：農曆正月之氣對你有利，初四適合訂KPI、訂目標、訂流程，未來將會順順利利。
避免：計較或為小錢吵架，只要口舌是非一來，財氣就會散。
迎財建議：整理工作桌迎財氣，並且放一個金屬小物（筆、名片夾），將會是你的開工利器。


財運：中（守財庫、顧現金流）
旺點：回到務實層面，適合做清倉、回款追蹤及成本控管，花費要有度。
避免：火旺年最怕「人情債」，別因一時義氣借錢出去。
迎財建議：顧好家內秩序財運就穩了，多拜灶神與家神，能保佑財庫穩定且持續增加。


財運：中上（福氣財、人緣財）
旺點：你容易遇到願意幫你的人，初四去走春拜年，反而會相互帶來財運。
避免：熬夜、夜聊談錢，水氣重（情緒感受力強）的人一累就容易判斷失準，反而會漏財。
迎財建議：戴珍珠或白玉可安穩定心，白天完成迎財流程，晚上則早收心養氣。

邱彥龍 老師 @yanlom7878
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

▲命理老師邱彥龍 。（圖／邱彥龍提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王淨怒了！黑底白字「不要把無良當有趣」
陳喬恩、焦凡凡精準飲食曝光！　5女星鏟肉秘訣一次看
快訊／第3張2000萬刮刮樂開出！
初四大樂透加碼！命理師揭「好運5生肖」　招財數字曝
《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！身高135cm被封「真人版

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

初四大樂透加碼　命理師揭「好運5生肖」招財數字曝

賴清德初二遭嘔吐噴濺　廖大乙憂「今年國運恐不佳」

初四「迎神日」做對3事財路大躍進　12生肖運勢一次看

周末飆30度溫差大　下周迎「一日多變」晴雨交替

大年初四「接神日」補財庫！　錯過整年財氣慢一步

本來分開住！生完小孩「公婆要求同住」曝原因　她愣：到底為什麼

初四回暖「周末飆30度」熱如夏　下周變天轉濕涼

初四國道估11路段易塞　國5北上恐龜速18小時

命理師抽2026國運籤　曝台灣「若金鱗遭圍捕」

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

苗栗自小客台3線自撞！車頭爛毀「電桿歪了」　車內4人送醫

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

汽車硬闖新樂街夜市！人海「護送」2hrs脫困...警要開罰了

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息　費爾柴德、龍恩有望先來台會合

外媒稱史上最強中華隊！　孫易磊嘗試排打線：真的很難

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

初四大樂透加碼　命理師揭「好運5生肖」招財數字曝

賴清德初二遭嘔吐噴濺　廖大乙憂「今年國運恐不佳」

初四「迎神日」做對3事財路大躍進　12生肖運勢一次看

周末飆30度溫差大　下周迎「一日多變」晴雨交替

大年初四「接神日」補財庫！　錯過整年財氣慢一步

本來分開住！生完小孩「公婆要求同住」曝原因　她愣：到底為什麼

初四回暖「周末飆30度」熱如夏　下周變天轉濕涼

初四國道估11路段易塞　國5北上恐龜速18小時

命理師抽2026國運籤　曝台灣「若金鱗遭圍捕」

專挑「這尾數」！邱宇辰買刮刮樂連中2張　超狂實測戰果曝光

獨／網軍公司顧問曝歐秉漢拜金雞求財　搞網軍＋助攻詐團下場欠債跑路

年菜雞肉吃到怕？陳培瑜傳授一招　剩菜華麗變身清爽佳餚

體驗台灣年味！林佳龍陪貝里斯大使訪樂成宮拜月老　盼兩國邦誼長久

辦預付卡可換現金？缺錢男為500元衝了　代價要關9個月

花蓮死亡車禍！微電車騎士遭撞倒地被廂型車輾斃　駕駛判決出爐

台北4大「親水系山林步道」特搜　年假尾聲安排溪谷小旅行

年節常見「3種皮膚病」！醫揭元凶　求診激增2成

台灣燈會3/3開幕結合煙火秀　展區、小提燈資訊懶人包

2000萬刮刮樂第3張開出　新北土城20歲房仲抱走

木星交往小11歲男友超暈　透露交往過程:天降甘霖

生活熱門新聞

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

刮刮樂中1萬她沒分紅！「男友失望」網吵翻

今彩539春節加碼1千萬　台南幸運開出

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

西螺福興宮國運籤　太平媽示警藏轉機

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

命理師抽2026國運籤　曝台灣先苦後穩

初四大樂透加碼　「好運5生肖」招財數字曝

初四回暖「周末飆30度」熱如夏　下周變天轉濕涼

濟州島上空見「神秘666」昔釀橋梁崩塌

大年初四「接神日」補財庫！　錯過整年財氣慢一步

總統遭嘔吐噴濺　廖大乙：國運恐不佳

更多熱門

相關新聞

大年初四「接神日」補財庫！　錯過整年財氣慢一步

大年初四「接神日」補財庫！　錯過整年財氣慢一步

今（20）日是農曆大年初四，由於這天是財神正式下凡、人間迎財入庫的重要時刻，大甲鎮瀾宮日前在官網特別提醒大家，記得在初四補財庫，如果錯過了，整年的財氣就容易慢一步。

初四迎神「7大禁忌一次看」！

初四迎神「7大禁忌一次看」！

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

馬年效應啟動？　奢侈品牌搶攻中國市場估規模1.6兆

馬年效應啟動？　奢侈品牌搶攻中國市場估規模1.6兆

人妻嘆「婚後討厭過年」曝原因　網：要反抗

人妻嘆「婚後討厭過年」曝原因　網：要反抗

關鍵字：

邱彥龍運勢初四迎神過年

讀者迴響

熱門新聞

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

對另一半斤斤計較星座Top 3

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

花蓮9歲童翻船溺亡　業者曝翻覆原因

《超級夜總會》音樂總監過世！　澎恰恰沉痛發聲

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1區連5年「年年跌3%」

刮刮樂中1萬她沒分紅！「男友失望」網吵翻

一句「太孤單」刺痛人心　8旬獨居嬤深夜街頭枯坐

林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻

今彩539春節加碼1千萬　台南幸運開出

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

他砸40萬一次包16碼　狂掃7注紅包

更多

最夯影音

更多
大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面