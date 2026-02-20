　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

北韓計畫2030研發新導彈「火星-21型」　小型化核彈頭突破美防禦

▲▼北韓10日舉行勞動黨建黨80周年閱兵典禮，首度亮相最新研發的「火星-20型」洲際彈道飛彈。（圖／朝中社）

▲北韓在閱兵典禮，首度亮相最新研發的「火星-20型」洲際彈道飛彈。（圖／朝中社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）正積極研發新一代洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-21型」，目標在2030年代中期前完成核彈頭的小型化與輕量化，以提升核打擊能力。專家指出，這將是對現有「火星-20型」的升級版，射程與搭載量有望大幅提升，但短期內仍難以突破美國高端防禦系統。

根據韓媒《News1》，韓國國防研究院（KIDA）研究員申勝基（音譯）發表一份報告，北韓去年10月在建黨80週年閱兵首次公開的中型ICBM「火星-20型」，將成為「火星-21型」研發的基礎。申勝基分析，「火星-20型」在核彈頭搭載效率上較前代「火星-19型」有所改善，但與美國及俄羅斯的大型ICBM相比，仍有明顯差距。

報告指出，「火星-20型」外型與火星-19型相似，但彈頭部分更圓潤，有助於裝載更多核彈頭或再入載具。北韓公開資料顯示，其推進系統直徑增加約14.3%，整體體積約提升30.6%，加上新型固態火箭發動機，核彈頭搭載量可能從4~5枚增加至6~8枚。

申勝基認為，北韓在即將召開的第9次黨代會（2026~2030年）期間，很可能將火星-20型的研發列為五年軍事建設計畫重點。

不過，專家也指出，「火星-20型」屬於中型ICBM，尚無法突破美國高端飛彈防禦（MD）體系。申勝基分析，若北韓持續改良推進、導航與控制系統，以及核彈頭和再入載具的小型化，未來有望研發出可搭載10枚左右核彈頭的「火星-21型」，提升戰略威懾力。

他分析，「以火星-20型的發射重量約86公噸、搭載效率較火星-19型提升約17%來看，仍低於美、俄大型ICBM水平，北韓將持續改良，以2030年代中期前完成新型多彈頭ICBM為目標。」

此外，申勝基進一步指出，北韓未來可能仿效美國LGM-118A「和平衛士」及俄羅斯RT-23「莫洛德茨」的多段推進與核彈頭設計，進一步提高飛彈射程、核打擊密度與生存能力，確保其在戰略威懾上的自主性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
72 0 2940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
彩券行爆滿人！歌手酸「貪財可悲」　釣出台彩主持人反擊
「賴清德春聯」遭破壞！　犯案畫面曝
新港奉天宮國運籤出爐！　董事長直呼：難得
川普宣布「公開外星人、UFO檔案」！
美中戰機「緊急對峙」！F-16接近航空識別區　中國戰機升空
大年初三還沒回家！　母衝租屋驚見26歲兒已屍僵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

北韓計畫2030研發新導彈「火星-21型」　小型化核彈頭突破美防禦

無人機航母時代來臨？　四川艦二次海試甲板驚現攻擊-21

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

苗栗自小客台3線自撞！車頭爛毀「電桿歪了」　車內4人送醫

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

汽車硬闖新樂街夜市！人海「護送」2hrs脫困...警要開罰了

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息　費爾柴德、龍恩有望先來台會合

外媒稱史上最強中華隊！　孫易磊嘗試排打線：真的很難

北韓計畫2030研發新導彈「火星-21型」　小型化核彈頭突破美防禦

無人機航母時代來臨？　四川艦二次海試甲板驚現攻擊-21

日外務大臣強調台海和平極為重要　外交部：彰顯與日繁榮安全密不可分

住都中心擴大徵才！預計招募50人、起薪3.5萬元

擋不住你...我就關住我自己！他把「廚房蓋成監獄」只為防貓咪

阿嬤一轉身車門反鎖！3歲孫困車內驚魂5分鐘…內埔警火速解圍

新的一年開始試試「低刺激早晨」　起床第一小時換來整天腦袋清醒

機器人武術登場　從《武BOT》看人形智能的極限挑戰與未來

陸男放鞭炮釀右眼破裂…恐將摘除眼球　他哭喊：怎面對5月大女兒

遛狗疑未牽繩出事！法鬥對戰羅威那　男主「揮杖護犬」下場曝

2026財運怎麼開？占卜師揭秘「最強招財心法」：學會這5招讓你農曆年後運勢大爆發！

遊日返台「女兒吃飯吞不下」痛到流淚　兒科醫：家長務必留意

【真人版拉霸機】3人隨機拿蔬果！連線中獎大家超嗨

軍武熱門新聞

北韓擬研發新導彈「火星-21型」　突破美防禦

高市內閣擬放寬武器出口　台灣潛艦新技術關鍵

四川艦二次海試甲板驚現攻擊-21

北韓兵「手臂著火照衝」　烏軍：是肉盾攻擊

北韓軍成俄羅斯「防線盾牌」　規模曝光

南韓常規軍力全球第5　前5名「唯一非核國」

殲-15掛載鷹擊-15亮相威懾美航母

055艦支援攻台利器鷹擊-18C亮相

俄烏戰爭第4年　美智庫：軍事傷亡估200萬人

烏克蘭攜手法國「聯合生產武器」　計畫表曝

菲律賓加速合作日本　中共面臨「兩線威脅」

全球8年多「零核試」破紀錄　川普不安了

C-130H機組員「執行疏運是榮譽」

烏坵駐軍的故事（六）指揮官自戕

更多熱門

相關新聞

美軍兩艘航母壓境　川普逼「10天內攤牌」

美軍兩艘航母壓境　川普逼「10天內攤牌」

美國在伊朗周邊的軍事動作明顯升溫！英媒查證，美軍第二艘航空母艦「福特號」疑似正朝地中海方向前進，與早前現身阿曼外海的「林肯號」形成雙航母壓境局面。

嚇壞川普！伊朗聯合俄軍事演習、試射火箭

嚇壞川普！伊朗聯合俄軍事演習、試射火箭

無血阻止尹錫悅戒嚴　韓人獲提「諾貝爾獎」

無血阻止尹錫悅戒嚴　韓人獲提「諾貝爾獎」

即／戒嚴內亂！尹錫悅一審遭判「無期徒刑」

即／戒嚴內亂！尹錫悅一審遭判「無期徒刑」

出席世紀審判！尹錫悅搭乘專車「抵達法院」

出席世紀審判！尹錫悅搭乘專車「抵達法院」

關鍵字：

國際軍武日韓要聞北韓朝鮮洲際彈道飛彈ICBM火星-21型

讀者迴響

熱門新聞

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

對另一半斤斤計較星座Top 3

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻

2000萬刮刮樂第3張開出　新北土城20歲房仲抱走

花蓮9歲童翻船溺亡　業者曝翻覆原因

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1區連5年「年年跌3%」

《超級夜總會》音樂總監過世！　澎恰恰沉痛發聲

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

刮刮樂中1萬她沒分紅！「男友失望」網吵翻

一句「太孤單」刺痛人心　8旬獨居嬤深夜街頭枯坐

大年初三了還沒回家　母衝租屋處驚見26歲兒已屍僵

更多

最夯影音

更多
大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面