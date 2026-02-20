北韓計畫2030研發新導彈「火星-21型」　小型化核彈頭突破美防禦

▲北韓在閱兵典禮，首度亮相最新研發的「火星-20型」洲際彈道飛彈。（圖／朝中社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）正積極研發新一代洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-21型」，目標在2030年代中期前完成核彈頭的小型化與輕量化，以提升核打擊能力。專家指出，這將是對現有「火星-20型」的升級版，射程與搭載量有望大幅提升，但短期內仍難以突破美國高端防禦系統。

根據韓媒《News1》，韓國國防研究院（KIDA）研究員申勝基（音譯）發表一份報告，北韓去年10月在建黨80週年閱兵首次公開的中型ICBM「火星-20型」，將成為「火星-21型」研發的基礎。申勝基分析，「火星-20型」在核彈頭搭載效率上較前代「火星-19型」有所改善，但與美國及俄羅斯的大型ICBM相比，仍有明顯差距。

報告指出，「火星-20型」外型與火星-19型相似，但彈頭部分更圓潤，有助於裝載更多核彈頭或再入載具。北韓公開資料顯示，其推進系統直徑增加約14.3%，整體體積約提升30.6%，加上新型固態火箭發動機，核彈頭搭載量可能從4~5枚增加至6~8枚。

申勝基認為，北韓在即將召開的第9次黨代會（2026~2030年）期間，很可能將火星-20型的研發列為五年軍事建設計畫重點。

不過，專家也指出，「火星-20型」屬於中型ICBM，尚無法突破美國高端飛彈防禦（MD）體系。申勝基分析，若北韓持續改良推進、導航與控制系統，以及核彈頭和再入載具的小型化，未來有望研發出可搭載10枚左右核彈頭的「火星-21型」，提升戰略威懾力。

他分析，「以火星-20型的發射重量約86公噸、搭載效率較火星-19型提升約17%來看，仍低於美、俄大型ICBM水平，北韓將持續改良，以2030年代中期前完成新型多彈頭ICBM為目標。」

此外，申勝基進一步指出，北韓未來可能仿效美國LGM-118A「和平衛士」及俄羅斯RT-23「莫洛德茨」的多段推進與核彈頭設計，進一步提高飛彈射程、核打擊密度與生存能力，確保其在戰略威懾上的自主性。