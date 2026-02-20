　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨大安文山盤勢未鬆動　8議員卡位1新人突圍難

▲▼國民黨召開「民進黨淨零碳排承諾跳票 基隆四接還要基隆人犧牲多少！」記者會。基隆立委林沛祥、台北市議員鍾沛君、國民黨發言人楊智伃出席 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲台北市議員鍾沛君。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

台北市第六選區（大安、文山）向來被視為藍營在首都的核心堡壘。該區共13席市議員席次，長期以來國民黨穩居過半，不僅政黨版圖鮮明，選民結構亦相對穩定。在地藍營人士分析，在2026年選戰逐步升溫之際，從目前動向觀察，第六選區仍呈現「現任全面備戰」的格局，新人突破空間有限，盤勢短期內難見劇烈變化。

就政黨布局來看，現任議員幾乎全數朝連任方向前進。國民黨目前在該區有8席，包括王欣儀、李柏毅、徐弘庭、鍾沛君、耿葳、陳錦祥、楊植斗，以及上屆選後入黨的曾獻瑩，皆被地方視為將續拚連任。民進黨方面，簡舒培與王閔生持續深耕原有支持基礎；民眾黨張志豪與社民黨苗博雅也以現任優勢布局下一戰。換言之，13席之中，多數席次已由現任者占據競逐門票。

目前明確表態要參選的國民黨候選人僅車層里長李易儒，整體新人比例偏低。地方觀察認為，這與該區長期以公教人口為主體的結構密切相關。大安、文山擁有多所傳統名校與成熟生活機能，吸引不少公教族群長期定居，形成相對穩固的投票結構。歷屆市議員選舉中，藍營多能在此穩居過半，政治板塊鮮少出現劇烈震盪。

▲▼ 車層里長李易儒 。（圖／記者崔至雲攝）

▲車層里長李易儒 。（圖／記者崔至雲攝）

然而，穩定結構背後亦隱含黨內競逐壓力。藍營地方人士分析，近三屆選舉，國民黨在第六選區多以「現任席次加一」為提名基調，在既有席次基礎上適度增加名額，藉以擴張版圖。但在基本票源相對固定的情況下，黨內候選人之間勢必出現分食效應。2022年選舉期間，曾獻瑩以報備參選方式投入，選後再入黨，最終讓國民黨席次推進至8席，也被視為一次策略性操作的成果。

制度層面亦是觀察焦點。藍營人士表示，相較民進黨全面初選機制，國民黨提名制度向來較重保障現任，除非出現重大爭議，現任者通常可順利獲得提名。此一設計在穩定組織的同時，也壓縮新人透過制度競逐出線的空間。地方基層直言，大安、文山不僅是藍營優勢區，同時也是最不易「洗牌」的選區之一。

整體而言，2026年台北市第六選區選情，短期內仍將以現任議員各自鞏固基本盤為主軸。真正的變數，不在藍綠板塊劇烈位移，而在黨內票源如何分配與整合。國民黨握有結構優勢，但在全員續拚的局面下，如何避免票源過度分散、維持席次最大化，將是黨內需要面對的現實課題。

▲▼台北市議員楊植斗。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員楊植斗。（圖／記者李毓康攝）
  

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
72 0 2940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
酒店紅牌「露三點」被捕！　成植物人躺13年亡
26歲兒未返家屍僵！　母淚崩同意解剖：我想知道怎麼了
快訊／11人受傷現場曝！　最小6歲緊急送醫
9歲童魂斷鯉魚潭！　5長輩悲痛認屍
快訊／台27線重大車禍11傷！　傷勢送醫統計中
101櫃員吐槽客人「帶的女生不一樣」　賈永婕道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國籍爭議延燒！李貞秀嗆絕對不退　蘇巧慧：法律問題交給法律解決

曝綠營桃園市長人選年後出爐　王義川喊話：縣市長多3席我就去植髮

卓榮泰談國運籤「不要亂就不用撥」　陳冠安：賴卓表現非常可撥

分析2028藍營四強爭鋒！　學者：韓國瑜、鄭麗文伺機而動

陳重文恐遭停權！藍士林北投老將、新人大混戰　議員布局「3+2」

陸配紀錄片嘆：綠營支持者喊合法獵殺我們　破千家店被標紅色店家

國民黨大安文山盤勢未鬆動　8議員卡位1新人突圍難

何時跟李四川合體？　侯友宜：一定會並肩作戰讓市政接棒無縫隙

太平區現震撼人潮！江啟臣慶天宮發紅包　排隊人龍「看不見尾部」

真的出事啦阿北！温世政拜廟也遇長輩昏倒　連忙化身「温醫師」救人

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

苗栗自小客台3線自撞！車頭爛毀「電桿歪了」　車內4人送醫

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息　費爾柴德、龍恩有望先來台會合

外媒稱史上最強中華隊！　孫易磊嘗試排打線：真的很難

汽車硬闖新樂街夜市！人海「護送」2hrs脫困...警要開罰了

國籍爭議延燒！李貞秀嗆絕對不退　蘇巧慧：法律問題交給法律解決

曝綠營桃園市長人選年後出爐　王義川喊話：縣市長多3席我就去植髮

卓榮泰談國運籤「不要亂就不用撥」　陳冠安：賴卓表現非常可撥

分析2028藍營四強爭鋒！　學者：韓國瑜、鄭麗文伺機而動

陳重文恐遭停權！藍士林北投老將、新人大混戰　議員布局「3+2」

陸配紀錄片嘆：綠營支持者喊合法獵殺我們　破千家店被標紅色店家

國民黨大安文山盤勢未鬆動　8議員卡位1新人突圍難

何時跟李四川合體？　侯友宜：一定會並肩作戰讓市政接棒無縫隙

太平區現震撼人潮！江啟臣慶天宮發紅包　排隊人龍「看不見尾部」

真的出事啦阿北！温世政拜廟也遇長輩昏倒　連忙化身「温醫師」救人

偷車犯「肇逃又酒駕」上國道！爆胎炸火花開9km才停下　警拔槍逮人

國籍爭議延燒！李貞秀嗆絕對不退　蘇巧慧：法律問題交給法律解決

全台5家必比登牛肉麵整理包　老山東牛肉家常麵店8年連霸

「TOYOTA全新入門7人座休旅」今年問世！搭載省油1.5升油電

男「長時間戴耳機」耳朵流湯　醫提醒4件事：戴1小時就要休息

百度地圖請岳雲鵬當代言人　推出「小岳岳文心AI副駕」導航

AI戰開火！輝達傳砸300億美元入股OpenAI　軟銀、亞馬遜有望跟進

曝綠營桃園市長人選年後出爐　王義川喊話：縣市長多3席我就去植髮

配料塞滿半個杯身！豆花任選三種料只賣25　八德隱藏版古早味

專訪／韓9頭身女神被網爆「不敢進球場」！　扭傷邊哭邊跳整隻腳腫起來

西班牙朋友一見面直接罵XX娘！？

政治熱門新聞

憂預算斷炊！486先生曝曾想捐3億助造潛艦　綠委證實

影／賴清德發豪語「怕什麼？」　下一秒糗了！台語挑戰竟卡爆

綠議員貼「賴清德春聯」遭破壞　怒公布黑衣男犯案畫面：報警處理

曝藍營最嚴重問題！　郭正亮：有實力選2028的人沒有認真在領導

韓國瑜昔戰王世堅影片瘋傳　李佳芬：還來不及生氣就覺得怎那麼好笑

諷賴清德「單身狗」挨轟　陳佩琪：我只講一條狗已經很節制了！

陸配紀錄片嘆：綠營支持者喊合法獵殺我們　破千家店被標紅色店家

比兩顆太陽還夯！支持者跳過柯黃兩主席與黃瀞瑩合照

陸配從政國籍爭議燒不完　史雪燕紀錄片哽咽：民進黨修理我們給大陸看

蔡上機預言2026台海恐爆「類戰爭」藍白贏反救賴清德

初選爆冷擊敗黃國昌金釵　陳彥廷開粉專了！形象照、參選動機曝光

賴清德拜廟遇婦人昏倒　柯文哲：賴非急救專家怎常遇到有人昏倒？

命理師示警名字有「文、哲」2026官司纏身　柯文哲PO一張照幽默回應

為何北捷地圖「北方不一定在上」？德國在台協會超困惑　網曝貼心設計

更多熱門

相關新聞

何時跟李四川合體？　侯友宜：一定會並肩作戰讓市政接棒無縫隙

何時跟李四川合體？　侯友宜：一定會並肩作戰讓市政接棒無縫隙

國民黨新北市長人選底定，將由台北前副市長李四川出戰。外界關注，李四川在春節期間有沒有跟現任市長侯友宜聯繫？侯友宜今（20日）表示，現在最重要就是做好市政工作，市政順暢未來就會贏得選民更多支持，他也常聯繫李四川與李四川的團隊，「我們一定會一起並肩作戰」，讓市政接棒毫無縫隙。

太平區現震撼人潮！江啟臣慶天宮發紅包　排隊人龍「看不見尾部」

太平區現震撼人潮！江啟臣慶天宮發紅包　排隊人龍「看不見尾部」

黃瓊慧服務處春聯被割破　黑衣人抓到了

黃瓊慧服務處春聯被割破　黑衣人抓到了

綠議員貼「賴清德春聯」遭破壞　怒公布黑衣男犯案畫面：報警處理

綠議員貼「賴清德春聯」遭破壞　怒公布黑衣男犯案畫面：報警處理

韓國瑜昔戰王世堅影片瘋傳　李佳芬：還來不及生氣就覺得怎那麼好笑

韓國瑜昔戰王世堅影片瘋傳　李佳芬：還來不及生氣就覺得怎那麼好笑

關鍵字：

國民黨大安文山議員

讀者迴響

熱門新聞

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

大年初三了還沒回家　母衝租屋處驚見26歲兒已屍僵

挑「這尾數」刮刮樂連中2張！

對另一半斤斤計較星座Top 3

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

2000萬刮刮樂第3張開出　新北土城20歲房仲抱走

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！網封真人版柯南

林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1區連5年「年年跌3%」

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

刮刮樂中1萬她沒分紅！「男友失望」網吵翻

更多

最夯影音

更多
大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面