國民黨大安文山盤勢未鬆動　8議員卡位1新人突圍難

▲台北市議員鍾沛君。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

台北市第六選區（大安、文山）向來被視為藍營在首都的核心堡壘。該區共13席市議員席次，長期以來國民黨穩居過半，不僅政黨版圖鮮明，選民結構亦相對穩定。在地藍營人士分析，在2026年選戰逐步升溫之際，從目前動向觀察，第六選區仍呈現「現任全面備戰」的格局，新人突破空間有限，盤勢短期內難見劇烈變化。

就政黨布局來看，現任議員幾乎全數朝連任方向前進。國民黨目前在該區有8席，包括王欣儀、李柏毅、徐弘庭、鍾沛君、耿葳、陳錦祥、楊植斗，以及上屆選後入黨的曾獻瑩，皆被地方視為將續拚連任。民進黨方面，簡舒培與王閔生持續深耕原有支持基礎；民眾黨張志豪與社民黨苗博雅也以現任優勢布局下一戰。換言之，13席之中，多數席次已由現任者占據競逐門票。

目前明確表態要參選的國民黨候選人僅車層里長李易儒，整體新人比例偏低。地方觀察認為，這與該區長期以公教人口為主體的結構密切相關。大安、文山擁有多所傳統名校與成熟生活機能，吸引不少公教族群長期定居，形成相對穩固的投票結構。歷屆市議員選舉中，藍營多能在此穩居過半，政治板塊鮮少出現劇烈震盪。

▲車層里長李易儒 。（圖／記者崔至雲攝）



然而，穩定結構背後亦隱含黨內競逐壓力。藍營地方人士分析，近三屆選舉，國民黨在第六選區多以「現任席次加一」為提名基調，在既有席次基礎上適度增加名額，藉以擴張版圖。但在基本票源相對固定的情況下，黨內候選人之間勢必出現分食效應。2022年選舉期間，曾獻瑩以報備參選方式投入，選後再入黨，最終讓國民黨席次推進至8席，也被視為一次策略性操作的成果。

制度層面亦是觀察焦點。藍營人士表示，相較民進黨全面初選機制，國民黨提名制度向來較重保障現任，除非出現重大爭議，現任者通常可順利獲得提名。此一設計在穩定組織的同時，也壓縮新人透過制度競逐出線的空間。地方基層直言，大安、文山不僅是藍營優勢區，同時也是最不易「洗牌」的選區之一。

整體而言，2026年台北市第六選區選情，短期內仍將以現任議員各自鞏固基本盤為主軸。真正的變數，不在藍綠板塊劇烈位移，而在黨內票源如何分配與整合。國民黨握有結構優勢，但在全員續拚的局面下，如何避免票源過度分散、維持席次最大化，將是黨內需要面對的現實課題。

▲台北市議員楊植斗。（圖／記者李毓康攝）

