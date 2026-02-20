硬仗！民進黨北市議員初選「32搶25」　2選區爆炸、新人卡位戰

▲高嘉瑜領表登記。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨六都議員提名登記2月10日截止，北市共32人登記搶25席，包含現任議員17人、首次投入初選15人，其中，士林北投區無新人，中山大同區「七搶四」及大安文山區「六搶四」人數大爆炸，而內湖南港因吸票機高嘉瑜回歸，黨外還有基進黨吳欣岱參選，該區泛綠陣營競爭同樣激烈。

▼王世堅陪同現任議員劉耀仁、洪健益、張文潔、何孟樺、王孝維、陳慈慧赴黨部登記。（圖／記者湯興漢攝）



台北市議員第1選區（士林、北投）提名5人，林世宗、陳賢蔚、鍾佩玲、陳慈慧、林延鳳5人登記，運動員紀政侄子、北市後港里長紀建漢在臉書宣布退黨，以無黨籍參選；第2選區（內湖、南港）提名4人，王孝維、何孟樺、高嘉瑜、陳又新4人登記；第3選區（松山、信義）提名4人，許淑華、洪建益、張文潔、呂瀅瀅、郭凡5人超額登記。

第4選區（中山、大同）提名4人，林亮君、陳怡君、顏若芳、賴俊翰、林子揚、朱政騏、李立聖7人超額登記，其中陳怡君日前遭民進黨廉政會裁定停權2年6月，恐因此不符資格遭退件。

▲議員陳怡君。（圖／記者杜冠霖攝）



第5選區（中正、萬華）提名4人，劉耀仁、洪婉臻、馬郁雯、張銘祐、康家瑋5人超額登記；第6選區（大安、文山）提名4人，簡舒培、王閔生、陳聖文、徐嶔煌、劉品妡、高揚凱6人超額登記，提名25席，32人登記，共4選區若協調未果將進入初選。

▼馬郁雯、陳又新初選登記。（圖／記者湯興漢攝）



綠營北市議員競爭激烈，僅北市第一選區（士林北投）、第二選區（內湖南港）由於登記人數與提名人數同額，將不用辦初選，審核資格後將直接提名。但這兩個選區雖不必初選，大選卻未必順利，士林北投部分，前奧運田徑運動員紀政的姪子紀建漢不滿派系政治宣布退黨並以無黨籍身分參選，為選情投下變數。紀建漢痛批，現任議員以「聯合登記，跨派系合作」的方式表態，再次證明無派系的他是被排除在外的。他質疑，這些議員是新人時，「試問我們沒有相挺你們嗎？大大小小的選舉，動員時刻，我們沒有出力嗎？」他感慨入黨近25年、掛黨擔任12年里長，但對黨而言，沒有派系的新人參選就是沒有被認同。

港湖部分，最強吸票機高嘉瑜回歸議員選舉，包含2名現任議員在內，有志參選者人人自危，加上參選過港湖立委的基進黨吳欣岱宣布投入選戰，泛綠陣營陷入分票危機，高嘉瑜也率先表示，建議港湖採取四季紅的配票策略，她也會全力配合黨的提名及選舉策略，票票民進黨、港湖全壘打，努力為港湖拚第四席。

▼林延鳳、顏若芳、劉品妡、康家瑋、郭凡，在台灣歌王楊烈的陪同下辦理初選登記。（圖／記者湯興漢攝）



競爭激烈的中山大同則是老將新秀搶出頭，現任3名議員顏若芳、林亮君、陳怡君皆登記。新人有王世堅力推的賴俊翰、總統副秘書長何志偉的子弟兵朱政騏、李立聖、正國會的林子揚，7人爭4席，其中，陳怡君因涉助理費案一審被判有罪、日前也被民進黨廉政會停權，確定無法披綠袍參選，陳怡君雖仍到北市黨部登記初選，恐因不符資格退件，也傳出有脫黨參選可能性。

▲朱政騏、高揚凱。（圖／記者湯興漢攝）



中正萬華區現任2名議員劉耀仁、洪婉臻登記初選，新人有新潮流馬郁雯、湧言會的康家瑋、正國會曾參選新店立委的張銘祐，此區席次為5搶4。

大安文山區同樣競爭激烈，除現任2名議員簡舒培、王閔生登記初選，新人有湧言會劉品妡、綠色友誼高揚凱、泛英系陳聖文、財經名嘴徐嶔煌，預期新人將有2席空間，形成「六搶四」場面。

▼張銘祐、林子揚赴民進黨台北市黨部登記民進黨台北市議員初選。（圖／記者湯興漢攝）

