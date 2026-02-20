大吃熬夜後遺症來了！年假症候群「6症狀」解方曝

▲年假即將到尾聲，你中了哪些年假症候群？（示意圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

放年假期間，不少人天天大吃大喝、熬夜打牌、追劇到天亮，眼看年假即將到尾聲，身體是否已悄悄亮起紅燈？對此，營養師高敏敏整理出「年後常見6大健康症狀」，並提出對應調整方法，提醒民眾把握最後時間，幫身體快速回到正軌。

症狀一：肥胖

根據國民健康署統計，約有4成民眾過完年平均胖1.7公斤，主因是年節期間大魚大肉、零食飲料不間斷，熱量攝取明顯超標。

解法： 避免暴飲暴食，美食淺嚐即可，多吃蔬果、每餐以7至8分飽為原則，零食更是地雷，務必控制攝取量。

症狀二：脹氣

過年餐餐豐盛，容易吃太快、吃太飽，導致消化不良、腹脹不適。

解法： 吃飯時放慢速度、少說話，每餐至少吃滿20分鐘，避免狼吞虎嚥吞進過多空氣；飯後可外出走走、輕度運動，並減少易產氣食物。

症狀三：便秘

不少人過年期間只吃肉、不碰蔬菜水果，膳食纖維攝取不足，容易出現排便不順。

解法： 每天攝取蔬菜約1.5個拳頭、水果2個拳頭，也可適量補充好油與好菌，幫助腸道蠕動。

症狀四：失眠

熬夜打牌、聊天、追劇，導致晚睡晚起、作息大亂，睡眠品質自然受影響。

解法：採「分段式補眠」，假期每天多睡1小時即可，避免過度補眠，晚睡或晚起時間控制在1至2小時內，假期結束前三天，每天提早20分鐘入睡，逐步調回原本作息。

症狀五：肩頸僵硬

長時間當「沙發馬鈴薯」，久坐不動，容易全身痠痛、肩頸僵硬。

解法： 建議每坐30分鐘就起身活動、伸展筋骨，減少久坐對身體造成的負擔。

症狀六：慢性病控制不良

作息混亂、暴飲暴食，加上忘記按時服藥，容易讓慢性病失控。

解法： 記住「三低一高」原則：低油、低糖、低鹽、高纖，並確實遵守服藥時間，避免因年假而影響健康管理。

▼放年假健康亮紅燈？營養師高敏敏教你「6大症狀」這樣解。（圖／營養師高敏敏提供）

