研究揭立委愛自稱「本席」原因　學者：背後藏選票危機感

▲不少立委在質詢時習慣以「本席」自稱。（圖／記者杜冠霖攝）

記者許敏溶／台北報導

部分立委在立法院質詢時習慣以「本席」自稱。陽明交大研究發現，使用「本席」頻率往往與選舉時的選票安全感有密切相關，越常使用「本席」立委，多半來自上一屆選戰中勝選差距較小、支持度相對不穩定的選區，因為「本席」是較正式的表達，藉此營造權威位階。

民眾若觀看立法院立委質詢，會發現部分立委習慣以「本席」自稱，部分民眾可能覺得很拗口，但根據陽明交大外文系助理教授萬宗綸研究發現，這個正式且帶有距離感的用語，背後透露出一項有趣的社會語言學現象，最新研究發現，立委使用「本席」頻率，往往與選舉選票安全感有密切相關。

萬宗綸表示，研究指出，越常使用「本席」立委，多半來自上一屆選戰中勝選差距較小、支持度相對不穩定的選區。會用「本席」代替「我」，是為了凸顯權威來強化自身能力，而且選情越陷膠著的立委，越傾向以「本席」發言，藉此彰顯自己的重要性與話語權顯得穩固可靠。

萬宗綸進一步分析，「本席」不僅是較正式表達，也讓發言時聽起來更像是公權力語態，非個人意見，讓立委語氣上更具專業與權威。對於選情較緊繃、位置較不穩的立委而言，是一種營造權威位階的表現。

此外，該研究同時觀察到另一有趣趨勢，也就是年輕立委較少使用「本席」，多半直接說「我」，年紀越大的立委更常使用「本席」。

萬宗綸認為，這反映出不同世代的語言風格差異，也呈現新舊政治文化在語言上的分野。而隨著會期推進，大多數立委的語言風格會逐漸自然，「本席」等正式用語的使用比例明顯下降，顯示在熟悉議事節奏後，語氣也會相對放鬆。整體而言，研究提醒大家，政治語言並非單純的說話方式，而是一種展現權威、回應壓力、塑造形象的重要工具。

