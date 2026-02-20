太平山遊樂區3/3起「局部休園2個月」　蹦蹦車也停駛

▲為進行道路路基復建工程，太平山遊樂區從3月3日起到4月30日局部休園。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

太平山國家森林遊樂區是熱門景點，擁有翠峰湖、太平山莊、蹦蹦車等知名景點與住宿休閒設施，除了颱風與特殊狀況外，通常都是全年開放，包括今年春節只休小年夜到初一共3天。不過林保署宜蘭分署表示，為進行道路路基復建工程，預計從3月3日起到4月30日為止，將會局部休園2個月。

太平山國家森林遊樂區是國內熱門景點之一，國內外旅客到此，除了搭蹦蹦車，也會參觀翠峰湖、鳩之澤溫泉等景點，周邊步道也是民眾親近大自然的首選，太平山莊住宿也同樣熱門。

[廣告]請繼續往下閱讀...

太平山國家森林遊樂區經理阮名揚表示，除了颱風與特殊狀況外，太平山森林遊樂區通常都是全年開放，包括今年春節也只有休小年夜到初一共3天，但為了進行道路路基復建工程，林保署已經宣布從3月3日起到4月30日進行局部休園，僅開放至鳩之澤溫泉區，包括假日一房難求的太平山莊，以及蹦蹦車、翠峰湖等據點及其周邊步道，都會暫時封閉與暫停營業。

▲▼為進行道路路基復建工程，太平山遊樂區從3月3日起到4月30日局部休園，包括蹦蹦車與太平山莊也暫停提供服務。（圖／記者許敏溶攝）

阮名揚補充說，太平山遊樂區每年都穩定地為國家貢獻稅收，除了蹦蹦車受到歡迎外，山上住宿也很搶手，太平山莊、翠峰山屋等提供超過200個床位，平均住宿率在8成以上，床位提前2個月在官網開放預定，經常開放當天就被搶訂一空，碰到春節或熱門假日更幾乎是秒殺，顯示熱門程度，而顧客大多以台灣的退休族為主。

不過，阮名揚認為，既然政府已經宣布局部休園，遊樂區這邊當然配合辦理，大家依然會堅守自己崗位。