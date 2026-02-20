　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

初四國道估11路段易塞　國5北上恐龜速18小時

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲初四國道有11處易塞路段。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(20日)是大年初四，國道估有大量旅遊和收假車潮，雙向交通量飆上平日的1.5倍，更是北上最塞的一天，車潮上看1.6倍，國道預估有11處易塞路段，國1苗栗到湖口、國3大山到香山、國5宜蘭到坪林等3北上路段一路塞到初五凌晨2到3時，國5北上路段恐塞18小時。

高公局預估今天國道雙向交通量上看134百萬延車公里，為平常的1.5倍，其中北上路段交通量更是平日的1.6倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局預判，國道有11處易塞路段，且集中北向路段，易塞路段包括國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口，國3的竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪，以及國5的宜蘭-坪林。

橫向國道部分，易塞路段包括國4西向潭子系統-豐勢、國6西向舊正-霧峰系統、國10西向仁武至左營。

其中國1北上苗栗到湖口預估可能從初四下午2時塞到隔天初五凌晨2時，國3北向大山到香山路段則預估從下午3時塞到隔天凌晨3點，國5宜蘭到坪林北上路段預料上午9時就會出現車潮，可能塞到隔天初五凌晨3點才紓解，北上路段恐龜速18小時。

由於初四北向新竹、苗栗路段甚至有可能壅塞至隔日凌晨，高公局建議中部地區北向用路人中午12時前出發，南部地區北向用路人提早至早上9時前出發。國5部分則建議用路人上午9時前出發。

▼初四國道疏運措施。（圖／高公局提供）

▲▼初四國道疏運措施。（圖／高公局提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
初四接神7禁忌千萬別踩　命理師：恐整年財運走下坡
老婆順手帶走護照！男急求救祭1萬元紅包　神人接力送回台
命理師抽2026國運籤　曝台灣「若金鱗遭圍捕」
初四回暖「周末飆30度」熱如夏　下周變天轉濕涼
美股收黑！美伊情勢升溫　國際油價飆6個月高點
給伊朗下通牒「開戰或和平」　川普：未來10天就有答案

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大年初四「接神日」補財庫！　錯過整年財氣慢一步

本來分開住！生完小孩「公婆要求同住」曝原因　她愣：到底為什麼

初四回暖「周末飆30度」熱如夏　下周變天轉濕涼

初四國道估11路段易塞　國5北上恐龜速18小時

命理師抽2026國運籤　曝台灣「若金鱗遭圍捕」

初四接神7禁忌千萬別踩　命理師：恐整年財運走下坡

老婆順手帶走護照！男急求救祭1萬元紅包　神人接力送回台

大甲鎮瀾宮抽出中上國運籤　「撥亂反正」要亂中求序、建立共識

濟州島外海現「神秘666」雲渦！鄭明典讚可愛　竟曾釀橋梁崩塌

走廟+親子放電！桃園護國宮遊樂園免費玩　四驅車「鑽轎底」開跑

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

苗栗自小客台3線自撞！車頭爛毀「電桿歪了」　車內4人送醫

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

汽車硬闖新樂街夜市！人海「護送」2hrs脫困...警要開罰了

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息　費爾柴德、龍恩有望先來台會合

外媒稱史上最強中華隊！　孫易磊嘗試排打線：真的很難

大年初四「接神日」補財庫！　錯過整年財氣慢一步

本來分開住！生完小孩「公婆要求同住」曝原因　她愣：到底為什麼

初四回暖「周末飆30度」熱如夏　下周變天轉濕涼

初四國道估11路段易塞　國5北上恐龜速18小時

命理師抽2026國運籤　曝台灣「若金鱗遭圍捕」

初四接神7禁忌千萬別踩　命理師：恐整年財運走下坡

老婆順手帶走護照！男急求救祭1萬元紅包　神人接力送回台

大甲鎮瀾宮抽出中上國運籤　「撥亂反正」要亂中求序、建立共識

濟州島外海現「神秘666」雲渦！鄭明典讚可愛　竟曾釀橋梁崩塌

走廟+親子放電！桃園護國宮遊樂園免費玩　四驅車「鑽轎底」開跑

大年初四「接神日」補財庫！　錯過整年財氣慢一步

本來分開住！生完小孩「公婆要求同住」曝原因　她愣：到底為什麼

佐佐木朗希159公里火球震撼春訓　204勝傳奇盛讚：成長很多

冬季急診不再塞爆？英國NHS導入「AI預測」精準調度人力與病床

安德魯王子被控公職失當　獲釋照曝光「表情驚恐」

WBC回顧／從2勝2敗出局到附加賽搶命　中華隊再戰經典賽舞台

歲末迎新大盤點　3大族群保單檢視攻略

TOYOTA「6代RAV4插電式油電」日本開賣！新台幣120萬比台灣更省油

能源轉型支撐散裝船運　新造船交付與紅海情勢為主要觀察點　　

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

【冷血炸貓籠】關西男國中生沖天炮炸貓　點火還大喊：新年快樂喔

生活熱門新聞

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

今彩539春節加碼1千萬　台南幸運開出

刮刮樂中1萬她沒分紅！「男友失望」網吵翻

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

他怨FB無聊　「只剩曬孩文」　網卻反推1實用功能

明雨區擴大　降8℃時間曝

命理師抽2026國運籤　曝台灣先苦後穩

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

濟州島上空見「神秘666」昔釀橋梁崩塌

初四回暖「周末飆30度」熱如夏　下周變天轉濕涼

大甲鎮瀾宮抽出中上國運籤

更多熱門

相關新聞

初四迎神「7大禁忌一次看」！

初四迎神「7大禁忌一次看」！

農曆春節轉眼來到大年初四，這天不僅是傳統習俗中將神明迎回人間的「接神日」，更是決定一整年財運與家運的關鍵時刻！除了大家最期待的迎財神之外，將掌管一家溫飽的「灶神」迎回家同樣是這天的重頭戲。不過，想要神明歡喜賜福，有些傳統規矩可千萬別踩雷。初四迎神其實藏有「7大禁忌」，究竟有哪些絕對不能做的事？趕快一起來看看！

初四國道「11大地雷區」曝　3路段恐塞到隔天凌晨

初四國道「11大地雷區」曝　3路段恐塞到隔天凌晨

國5北上「紫爆」時速剩10公里　預估塞到凌晨3點

國5北上「紫爆」時速剩10公里　預估塞到凌晨3點

國5北上「雪隧回堵5公里」時速剩17　國道下午地雷路段曝

國5北上「雪隧回堵5公里」時速剩17　國道下午地雷路段曝

國道3路段「紫爆」　最慘時速剩12公里

國道3路段「紫爆」　最慘時速剩12公里

關鍵字：

國道塞車車潮初四易塞交通高公局

讀者迴響

熱門新聞

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

對另一半斤斤計較星座Top 3

《超級夜總會》音樂總監過世！　澎恰恰沉痛發聲

花蓮9歲童翻船溺亡　業者曝翻覆原因

今彩539春節加碼1千萬　台南幸運開出

他砸40萬一次包16碼　狂掃7注紅包

刮刮樂中1萬她沒分紅！「男友失望」網吵翻

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1區連5年「年年跌3%」

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

漢神巨蛋認了監視器死角！37歲媽遭踢裂下體淚求畫面

子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

更多

最夯影音

更多
大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面