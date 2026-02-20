初四國道估11路段易塞　國5北上恐龜速18小時

▲初四國道有11處易塞路段。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(20日)是大年初四，國道估有大量旅遊和收假車潮，雙向交通量飆上平日的1.5倍，更是北上最塞的一天，車潮上看1.6倍，國道預估有11處易塞路段，國1苗栗到湖口、國3大山到香山、國5宜蘭到坪林等3北上路段一路塞到初五凌晨2到3時，國5北上路段恐塞18小時。

高公局預估今天國道雙向交通量上看134百萬延車公里，為平常的1.5倍，其中北上路段交通量更是平日的1.6倍。

高公局預判，國道有11處易塞路段，且集中北向路段，易塞路段包括國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口，國3的竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪，以及國5的宜蘭-坪林。

橫向國道部分，易塞路段包括國4西向潭子系統-豐勢、國6西向舊正-霧峰系統、國10西向仁武至左營。

其中國1北上苗栗到湖口預估可能從初四下午2時塞到隔天初五凌晨2時，國3北向大山到香山路段則預估從下午3時塞到隔天凌晨3點，國5宜蘭到坪林北上路段預料上午9時就會出現車潮，可能塞到隔天初五凌晨3點才紓解，北上路段恐龜速18小時。

由於初四北向新竹、苗栗路段甚至有可能壅塞至隔日凌晨，高公局建議中部地區北向用路人中午12時前出發，南部地區北向用路人提早至早上9時前出發。國5部分則建議用路人上午9時前出發。

▼初四國道疏運措施。（圖／高公局提供）