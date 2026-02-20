與林森北路有關？　立法院表決「響鈴7分鐘」真正原因曝

▲立法院會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

近年國會朝野衝突不斷時常躍上媒體版面，而在立委受訪、活動進行時，偶爾會有略顯刺耳的鈴聲響起，正是為提醒立委們趕快回到議場表決。但長達7分鐘鈴聲，曾讓前台北市長柯文哲頗有微詞，「沒效率，哪裡需要7分鐘去提醒，5秒、10秒就知道了。」其實表決七分鐘鈴其來有自，甚至有傳聞是要讓那些「在林森北路談公事的立委」能趕回議場表決，但立法院1992年的公報紀錄就曾曝露真實原因。

立委研究室分散在立法院內外院區，由於助理不能進入議場一樓、多數立委也不會坐在議場枯等，所以等待質詢或表決空檔時，通常回到研究室工作，而立法院的青島二館是離立法院議場最遠的。

經實測，扣掉等紅燈的時間，即便用跑的大概也要花上2分鐘，這還未納入立委結束手邊工作以及等電梯時間，之前還有委員為了趕上質詢時間，急忙跑到立院，結果意外從天橋樓梯滾下來，所幸僅受輕傷，但最後還是未能趕上質詢。

白委陳昭姿辦公室就位於此處，她曾透露，快步行走約3-4分鐘。表決對很多人是困難的事，因為每一回表決只唸某政黨的第幾條提案，內容還要去翻閱比對當場發的議事資料。所以國民兩黨有輪值立委負責舉牌「反對」或「贊成」，民眾黨是等總召指揮。

1992年立法院院會中就針對這響鈴該響多久有過討論決定。根據立法院公報紀錄，時任立委盧修一提醒立法院長劉松藩，表決前要先打鈴，通知委員來表決。另一立委李慶雄則認為不需要，「他們沒有在場參與討論，如何參與表決？」

劉松藩認同打鈴通知是比較合理方式，對於響鈴時間也經過一番討論，劉問5分鐘是否適當？立委彭百顯說，5分鐘要從青島會館走到議場，如果碰上紅燈時間根本不夠。劉松藩回說，也有委員主張10分鐘，但有其他委員認為10分鐘太長，折衷7分鐘好了，否則吵個沒完。

若是錯過表決，就會向院會主席、通常是立法院長反映，事後會在議事錄中追認，陳昭姿就舉例解釋，國民黨某提案，民進黨某資深立委投錯了，他後來跑去主席台說他的票與民進黨一樣，此舉可在議事紀錄追認，但表決結果無法更改。另外有委員告訴主席剛剛去上廁所，請主席在議事紀錄追加，但同樣無法改變表決結果。