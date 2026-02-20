計程車鬼切害騎士慘摔　運將父子「誰開車」扭轉判決

▲機車騎士遭計程車「鬼切」驚嚇自摔受傷，追究責任卻扯出運將父子誰開車的雙胞疑雲。（示意圖／pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名江姓男子騎機車遭1輛計程車鬼切到前方而自摔受傷，檢方起訴李姓運將的父親開車肇事、李男涉嫌頂替，法院一審認為檢方錯認父子角色，判決無罪，但二、三審支持檢方認定，改判李父過失傷害與肇逃共10月徒刑、李男頂替拘役40天，均定讞。而江男原本向李男求償獲賠19萬餘元，也因刑案翻轉，李男非肇事者而免賠確定，江男可能需對李父重新求償。

這起情節曲折的車禍案，發生於2023年1月28日凌晨1點多，江男騎機車途經北市忠孝東路4段1處巷口，前方1輛計程車突然從中外線車道切入外側車道、打算載客，江男驚嚇急煞自摔倒地，手腳擦挫傷還扭傷右腕，1位路過騎士熱心追上肇事小黃、拍窗臭罵「撞到人還想跑」，仍被對方溜掉。

▲機車騎士慘摔受傷，反遭肇事者質疑碰瓷。（示意圖／pakutaso）

警方依據車號，2個小時後聯繫車主李姓運將到案說明，李男承認肇事，但隔月（2月）1日，李男和父親向檢方自首，供稱父親才是肇事者，他因怕父親開他的計程車攬客、會害自己被吊銷職業登記證，第一時間才扛責，檢方起訴李男涉嫌頂替，李父涉犯過失傷害與肇事逃逸罪嫌。

李父坦承事發時是他開的車，但不認罪，堅稱自己從警職退休前，長期幫長官開車、一向謹慎，他當時聽見後方傳來摔車聲，認為是江男車速過快失控所致、跟他無關，就繼續往前開，後來有人追上來拍他車窗叫罵，他認為遇到「碰瓷」，趕緊加速擺脫。

刑案一審法官認為，李男到案就能清楚說出車禍地點、路邊攔車乘客相對位置等細節，顯非到案前不到2小時的空檔就能惡補完成，反觀已被註銷運將職業登記證的李父，對於開車當下究竟有無營業載客，同1天開庭起初說沒有、後來改口說有，下次出庭又否認當時要載客。

一審認為正常人的記憶不會錯亂到這種程度，加上李父當時已67歲，不太可能半夜不睡覺、開兒子的計程車上街攬客，李父供詞前後矛盾，就是因為他是頂替者、李男才是真正肇事者，據此判決父子倆無罪，並告發李父涉嫌頂替，要檢方重新偵辦。

但刑案二審勘驗事發時計程車行車記錄器影像，開車者講話聲音跟李父高度相似、跟李男口音明顯不像，且李父在本案發生隔年，開計程車自撞號誌桿，被查出他換貼照片變造兒子職業登記證，另案被判刑4月定讞，可見李父從2021年10月被註銷職業登記證後，已冒名開車攬客不短期間。

二審認定李父是肇事者，貿然變換車道沒保持足夠間距，造成江男失控自摔倒地，又不顧熱心騎士拍窗告知撞到人、仍執意離開，因李父自首，二審改依過失傷害罪判李父2月徒刑、得易科罰金，肇事逃逸罪判刑8月，李男被依意圖使犯人隱避而頂替罪判處拘役40天、得易科罰金，三審日前駁回上訴、維持二審判決定讞。

江男憤怒李父栽贓他意圖碰瓷詐賠，還說要追究他誣告刑責，害他受傷又罹患憂鬱症，提告向李氏父子連帶求償20萬元精神慰撫，外加醫藥與修車等費用，合計27萬餘元。

當時刑案二審尚未判決，民事一審引用刑案一審見解，認定李男該賠，扣除部分求償項目以及江男須自付20%過失責任，判李男應賠償19萬餘元，不料之後刑案二審結論大翻轉，李男對求償案上訴，民事二審認定李父才是肇事者，改判李男免賠確定。若李父拒賠，江男必須重新提告求償。