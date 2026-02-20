國道再增設3處動態地磅　高公局：抓到超載最重罰9萬

▲國道將再增設3處動態地磅系統，全台共16處。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

國道大貨車超載超重一旦發生事故，恐造成嚴重死傷，目前國道已有13處地磅站建置動態地磅系統，高公局也規劃再擴大防堵超載安全網，3月1日起，再新增啟用國1員林北向、新營北向及國3龍潭南向等3處動態地磅系統，總計共16處，強化國道載重管理與行車安全。

為嚇阻遏止大貨車超載與逃磅行為，高公局表示，目前已在國道1號、國道3號多處重要路段建置動態地磅系統，包括國1汐止南向、后里北向、員林南向、新營南向、新市南北向、岡山北向，以及國3樹林南北向、龍潭北向、後龍南北向、田寮北向等，共13處地磅站完成設置；3月起再新增3處，覆蓋範圍進一步擴大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局說明，主線篩選式動態地磅系統是在國道主線設置3道門架。當地磅站開磅時，載重大貨車行經第1道門架，即會由動態地磅與車牌辨識系統同步量測車輛總重並記錄車號。

▲國道動態地磅系統示意圖。（圖／高公局提供）

若判定車輛未明顯超載，車號會顯示在第2道門架的資訊可變標誌上，駕駛即可免進地磅站過磅；若車號未顯示，則代表有疑似超載情形，必須依指示進入地磅站檢測，否則將視為逃磅。

至於若有大貨車超載，高公局強調，第3道門架將完整記錄逃磅車輛影像，相關違規證據會提供給國道公路警察局，依《道路交通管理處罰條例》舉發，最高可處9萬元罰鍰。

高公局表示，大貨車駕駛裝載貨物應避免超載，並確實平均置放、妥善覆蓋與牢固捆紮，以防貨物掉落或影響緊急操控。行駛高速公路時，應與前車保持安全距離，避免超速與疲勞駕駛，行經匝道或環道時，應依速限行駛，避免翻覆。