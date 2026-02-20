SUBWAY公開「3大熱銷口味」　嫩切雞肉9秒賣一個奪冠

▲SUBWAY公開歷年不敗的「3大人氣口味」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

美國速食連鎖品牌「SUBWAY」主打各種口味潛艇堡，且各式麵包到餡、醬皆開放客製，有大批死忠粉絲。業者首度公開「3大熱銷口味」，第一名每9秒就賣出1個，人氣超高，同時也曝光麵包、餅乾排行以及最夯2款配料。

▲嫩切雞肉為最熱賣口味，每10人就有1人選吃。

SUBWAY「人氣口味TOP3」冠軍寶座由「嫩切雞肉」奪下，使用鮮嫩雞肉切片做為主角，每10人就有1人選擇這個口味，且推薦搭配蜂蜜芥末醬、美乃滋最合適。

▲▼鮮嫩雞柳（上）、厚切嫩牛（下）也是熱賣口味。

第二名是「鮮嫩雞柳」，潛艇堡夾入厚度適中的鮮嫩雞柳條，醬料推薦蜂蜜芥末醬、甜蔥醬；第3名為「厚切嫩牛」，特選嫩牛有著濃郁香味，建議搭配美乃滋加黃芥末或墨西哥西南醬。

另外，最多人會加點的2大人氣配料則分別是「嫩煎蛋」、「蛋沙拉」。

▲餅乾排行也曝光。

業者也曝光消費者最愛麵包體排行，依序是蜂蜜燕麥、巴馬乾酪、小麥、白麵包；至於人氣副餐餅乾「巧克力豆」最受歡迎，13秒就能賣出1片，再來為濃巧克力、葡萄燕麥、夏威夷白巧克力。

SUBWAY登台超過30年，目前全台擁有125家，業者表示今年將持續展店也預計推出更多新品，同時透露去年來客數成長10%，為亞太區表現亮眼國家之一，也觀察到台灣消費者飲食改變，健康意識逐漸抬頭。

▲漢堡王十層犇牛堡最受消費者喜愛。

漢堡王則公布2025年最熱賣漢堡口味為「5吋大華堡」，安格斯牛肉堡系列緊追在後；而短期回歸的「犇牛堡」也十分熱銷，以豪疊10層牛肉最受歡迎，另一系列「捲捲腸堡」則因頻被敲碗回歸，已成為常態菜單之一。

業者也透露去年全台營收達22億元，全台業績最高店王、店后分別是在桃園機場第一航站外、內的2家門市，預估和出國人潮、外國旅客有關。