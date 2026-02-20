AI代理瀏覽來了　Google Chrome變身數位助理





▲Google Chrome瀏覽器推出Auto Browse，讓AI可以操作你的瀏覽器。（圖／翻攝自Google）

專題中心／台北報導

瀏覽器正從單純的資訊視窗演變為具備執行力的數位助理。繼Perplexity的Comet、ChatGPT的Atlas瀏覽器後，Google近日也宣布將Gemini 3深度整合至Chrome瀏覽器，不僅新增強大的側邊欄助手，更推出具備「代理式瀏覽（Agentic Browsing）」概念的auto browse功能，強調能協助使用者處理預約、填表等繁瑣的多步驟任務。儘管自動化程度大幅提升，Google仍強調「安全與控制」是核心，凡涉及敏感動作均會停下由使用者確認。

根據Google官方發布的最新藍圖，Chrome瀏覽器的進化重點在於「提升生產力」。新版Chrome加入了Gemini專屬側邊欄，主打多工處理能力，使用者可以在不切換分頁的情況下，直接進行跨分頁的資料比較或內容摘要，解決過去在大量標籤頁中切換導致的資訊斷層。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了文字處理，這次更新也強化了影像應用。Chrome內建了名為「Nano Banana」的影像處理能力，使用者能直接在瀏覽器視窗內修改圖片或製作資訊圖表，無須額外開啟專業繪圖軟體。

更令市場關注的是「Connected Apps（串連應用）」功能。Gemini 3讓Chrome成為一個整合中樞，能與使用者內部的Gmail、日曆（Calendar）、YouTube、地圖（Maps）、購物（Shopping）及航班（Flights）等Google服務深度串連。這意味著AI助手能讀取日曆行程來安排航班，或參考地圖資訊來建議購物地點，打破了過去各應用程式間的資訊孤島。

此次更新最核心的技術突破莫過於「auto browse」。這項功能讓Chrome不再只是被動顯示網頁，而是能主動協助處理多步驟雜務，包括預約行程、自動填寫表單、蒐集各類文件、尋找商品報價，甚至是管理訂閱服務。

為了支撐這種「代理式商務」的運作，Google也提到了「通用商務協議（UCP,Universal Commerce Protocol）」，試圖將AI代理執行商務行為的流程標準化。不過，為了防止AI誤判，官方特別設計了確認機制，一旦涉及金錢、合約或隱私等敏感動作，AI就會暫停動作，交由使用者最終確認。

隨著AI權限擴大，資安風險也隨之增加。Google強調，在推動auto browse的同時，Chrome也同步導入了新的防禦機制與安全控制項，確保所有自動化行為都在安全架構下運行。

產業分析認為，Chrome這次導入Gemini 3，顯示瀏覽器競爭已進入「代理人戰爭」。當AI能代勞大部分繁瑣的行政流程，使用者的瀏覽習慣將發生翻天覆地的變化。然而，如何在高效率的「自動導航」與個人資安防護之間取得平衡，並讓使用者在AI代勞時仍保有實質的控制感，將是Google必須面對的長期挑戰。