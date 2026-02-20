影／貓奴必收！　吳沛憶開箱「另類年貨」：守護主子的動物防災避難包

記者詹詠淇／台北報導

新年到，家戶大掃除、採買年貨，立法院全民防衛連線會長、民進黨立委吳沛憶分享另一種「年貨清單」，動物夥伴避難包。身為兩隻貓的「鏟屎官」，她帶家中萌貓「Q比」溫馨開箱，示範如何準備動物夥伴防災避難物資。吳沛憶表示，動物夥伴也是家人，在全家團圓的時刻，除了準備好吃的，也可以和家人規劃防災整備，有準備，更安全。

▲動物夥伴平安年貨清單。（AI協作圖／記者詹詠淇製作，經編輯審核）

提到準備避難包的契機，吳沛憶身為兩隻貓的貓奴，深感面對地震或颱風等突發災害，飼主最掛心的是「人與動物如何一起安全避難」。因此她攜手同黨立委蘇巧慧、莊瑞雄，以及中華民國獸醫師公會全國聯合會、中華民國獸醫內科醫學會、沃草團隊共同編纂「動物版小橘書」《動物夥伴防災避難手冊》，涵蓋觀念建立、物資清單、日常整備與訓練、動物保護及受傷處置等，更納入特寵需求，是目前國內最詳細的動物夥伴避難指南。

▲身為「貓奴」的民進黨立委吳沛憶與「主子」Q比一同分享「動物夥伴平安年貨清單」。（圖／立委吳沛憶國會辦公室提供，下同）

吳沛憶並分享她的動物夥伴防災避難包，她建議要依照動物夥伴種類、年齡、健康狀況與外出習慣調整，並分享「動物夥伴平安年貨清單」：

身分證明：晶片資訊、動物萌照（走失協尋用）、疫苗與就醫紀錄影本。

續命糧草：至少三天份飼料/罐頭、摺疊碗、充足的水。

住行必備：外出籠、合身的胸背帶、保暖小毯毯。

乾淨清爽：貓砂或尿布墊、濕紙巾等清潔用品。

醫療防護：常備藥、急救包。

安撫神器：動物主子最愛的小玩具、肉泥或零食。

人寵可用：保鮮膜、塑膠袋、報紙、剪刀、膠帶。

除了物資，吳沛憶也分享與動物夥伴的日常小互動，她建議平時可訓練動物夥伴適應外出籠，並確保牽繩合身，更可和動物夥伴一起模擬從家裡演練到避難處所的路線，讓牠們習慣移動感。同時，維繫和鄰居的互動，建立飼主互助社群，也能在緊急時刻成為最強大的後盾。

有趣的是，在吳沛憶收好避難包時，貓咪「Q比」竟自動自發「咚」一聲跳上桌並走進外出籠，彷彿在催促鏟屎官，「我準備好了，快帶我出發！」逗趣模樣擄獲全場所有人的心。吳沛憶也趁機分享，她的兩隻貓是一起領養回來的親兄妹，哥哥是暖男「Q比」，妹妹則是可愛的「咪醬」，兩隻貓從小一起長大，感情好到不行，每逢低溫寒流還會自動窩在一起取暖，超級療癒。

吳沛憶感性表示，準備防災避難包不是製造焦慮，而是另一種愛護家人的體現。今年春節，除了全家一起大掃除、貼春聯，不如也把整理避難包當成有趣的家庭任務。全家人一起討論、分工，共同完成這份守護生命的「年貨清單」，讓全家大小與動物夥伴們，都能在未來每一天平安相守。

《動物夥伴防災避難手冊》電子版下載連結：https://www.tw-tvma.org/post-view.php?sn=650&pageclass=news