地方 地方焦點

桃園新增桃小巴10條路線　大溪、八德、大園區市民卡乘車免費

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市交通局為提升市區公車服務品質及便利使用推動桃小巴計畫，第二波10條路線於2月1日上路，包括大溪、八德及大園等三區，提供更靈活、貼心九人座小客車服務，凡持市民卡乘車只須刷卡可給予免費優惠，鼓勵市民多加利用公共運輸。

桃園市交通局局長張新福表示，去年起推動市區公車轉型為桃小巴後，民眾普遍反映搭乘更便利，服務也有所提升。相較以往大型公車班次間距較長、行駛動線受限，桃小巴以九人座小客車營運，能依實際需求調整班次與路線，減少繞行與停等時間，整體行車時間縮短，不僅提升市民搭乘意願，也讓整體公共運輸系統運作更具效率。

本次2月1日上路的桃小巴路線，涵蓋八德區免費公車L115、L117、L121等路線，大溪區免費公車L705、L706、L712，以及市區公車5097等七條路線轉型為桃小巴，此七條桃小巴的路線與站點皆與原先的公車路線相同，也維持免費乘車，僅班次時刻微調，讓原有乘客搭乘不受影響。

此外，市區公車5081、5081A及5017等三條路線則是將部分區間路段轉型為九人座桃小巴路線服務。5081、5081A及5017路線維持由桃園客運服務「中壢總站」往返「高鐵桃園站」區間，維持既有市區客運收費費率且享有市民卡乘車優惠。高鐵桃園站往返大園區間則是由桃小巴營運業者台灣真好公司營運之5081B、5081C路線，以及營運高鐵桃園站往返竹圍區間之5017A路線。5081B、5081C、5017A等三條桃小巴路線，搭乘民眾使用桃園市民卡刷卡即可享有免費乘車優惠。

張新福強調，上述路線轉型桃小巴後，班次有所增加。八德區L115、L117、L121路線由現行合計每日6班次增加為7班次，大溪區L705、L706、L712路線由現行合計平日12班次/假日6班次增加為平日12班次/假日7班次，5097路線則維持每日往返合計12班次。大園區5017A路線由現行合計每日往返合計4班次增加為平日8班次假日4班次，5081B及5081C等兩路線由現行合計每日往返合計6班次增加為18班次，提升班次密度，提升乘車便利，鼓勵市民多加利用公共運輸。

交通局指出，本次10條桃小巴路線相關公車資訊可先至桃園市公車動態資訊系統網頁(https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/)或下載「桃園公車」APP查詢公車路線、班次時刻與動態，以節省候車時間。

