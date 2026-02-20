本來分開住！生完小孩「公婆要求同住」曝原因　她愣：到底為什麼

▲原PO不明白，為何生了小孩就要跟公婆住。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

在月子中心調養身體本該放鬆，但一名人妻卻因長輩的要求感到焦慮萬分。該名網友透露，她再過兩週就要出月中回家，但公公近日卻詢問其丈夫，夫妻倆出月中後是否要搬回婆家居住，甚至打算請婆婆開始打掃房間，這讓原本擁有自己生活空間的人妻感到壓力大。貼文曝光後，引起討論。

公公提議搬回婆家 人妻堅決拒絕

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，公公因為住不慣他們現在的家，所以想讓夫妻倆帶孩子搬回去，甚至已打算請婆婆把房間打掃一下。

原PO強調，他們明明有自己的家，且她完全無法適應婆家的環境，於是當下便向丈夫明確表示拒絕搬家的意願，「到底為什麼多了一個寶寶，我們原本的小家庭不是多一個人，而是變成多了一對老人，以及表面人很好，私下卻很糟糕的小姑跟侄子？」

公婆渴望帶孫 人妻憂心好日子結束

丈夫坦言，婆婆非常期待與孩子同住，主要是想達成照顧孫子的心願。也因此，原PO擔憂出月中當天，公婆就會直接衝過來，而丈夫也認為機率極高，「真的很鬱悶，公婆真的是媳婦生活裡最大的折磨耶」。

婆婆關心藏動機 奶粉錢成考量重點

此外，原PO日前感受到婆婆難得的關心，叮囑她要多吃一點，原本她還感到意外，沒想到背後原因卻讓她心寒。原來是因為婆婆得知一罐奶粉要價1650元，且只夠寶寶喝一週，擔心若媳婦母奶不足，將會增加購買奶粉的開銷，所以才要求她多吃一點。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「自己有家千萬不可搬走，自己的立場講開來，堅持」、「叫你公婆的大寶貝你老公回去給他們照顧就好了，你跟小寶寶住自己家，反正媽寶也是寶寶」、「你不吼一次你老公嗎？別再傳話公婆的期待了，你不是為了符合老人的期待結婚生子的」、「叫你老公不要什麼都跟你說，該擋掉要知道擋好嗎」、「請娘家媽媽趕快過來陪你，有她擋，你會輕鬆很多！娘家媽媽也是會想孫的」。