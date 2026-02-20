以為自己還是孩子！8年級生「一算年齡」驚呆　網爆共鳴：超恐怖

▲原PO不敢相信自己已經27歲。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

年齡增長常讓人感到壓力，近日有一名女網友發文感嘆，雖然自覺心態還像個孩子，但沒想到自己也已經要步入30歲了。貼文曝光後，引起討論，不少網友都很有共鳴，難以相信自己已經不是小孩子。

以為還是孩子！女網友感嘆即將30歲

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在Dcard上，以「1999年不敢相信自己27歲」為標題發文，提到她總覺得自己還像個孩子一樣，但事實上，她再過3年就要滿30歲了。面對即將邁入3字頭的大關，她對於年齡的快速增長感到難以置信。

一票網友有共鳴！對自己的年齡感到難以置信

貼文曝光後，不少網友都直呼，「1998年、28歲，到現在還覺得自己明明是個寶寶，怎麼就出來工作了」、「1997年、28歲，今年要29歲，覺得真的超恐怖，第一次年齡焦慮是開玩笑說18歲的時候，發現自己怎麼跟以前的姐姐們一樣不要臉了」、「什麼27歲？請叫我20歲84個月大的美少女，謝謝」、「2000年的我也不相信我要26歲了」、「喜歡的偶像越來越年輕，自己也快30歲了」。

還有網友說，「不知道為什麼，以前感覺時間過很慢，自從疫情過後，時間變超快的，我莫名其妙就從26歲變成32歲了，但心理根本沒有任何成長，都不知道我時間花去哪了」。但也有網友緩頰說道，「其實28歲還很年輕啊，換成男生28歲你一定不會有老的感覺，女人真的不要給自己年齡焦慮」、「沒事，姐姐1993年的，無論到了幾歲，只要跟學生時期好朋友待在一起時，就是會覺得自己像剛畢業一樣，出去都把自己當剛畢業的大學生」。