新北女騎車搖晃後方掛「共享安全帽」　被揪毒駕還藏喪屍煙彈

▲中港派出所長孫祥皓攔查詹女（右），搜出依托咪酯電子煙（紅圈）。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名42歲詹姓女子，日前凌晨騎車行經公園路時，因車速忽快忽慢引起警方注意。員警攔查後發現，詹女明明騎普通機車，車上卻掛著「GoShare」的安全帽，詹女面對詢問神色慌張、言詞閃爍。警方隨後在她身上搜出「喪屍菸彈」，經唾液檢測驗出安非他命、依托咪酯陽性，當場依法逮捕，訊後依持有贓物、毒品及公共危險（毒駕）等罪移送偵辦。

去年11月27日凌晨12時許，新莊警分局中港派出所所長孫祥皓、警員潘星羽執行巡邏勤務，行經新莊區公園路與民有街口時，發現詹女騎機車「快慢不定」，隨即上前示意盤查。員警發現，詹女雖騎乘自己的普重機車，後方卻懸掛著一頂醒目的藍白色「GoShare」共享機車專用安全帽。面對員警詢問安全帽來源，詹女無法清楚交代，不僅眼神飄移，語氣更是含糊不清，員警懷疑她施用過毒品，且涉及侵占贓物。

▲警在詹女包內搜出喪屍煙彈 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

詹女見瞞不住，主動從口袋掏出1顆電子煙彈；經檢測呈現「依托咪酯」（喪屍毒）陽性反應。隨後又再她背包內再搜出3顆依托咪酯煙彈（含殘劑）、2個分裝罐及1支使用過的針筒。除了持有毒品，經實施唾液快篩檢測，結果呈現「依托咪酯」及「安非他命」雙陽性反應。

針對詹女毒駕行為，警方現場依《道路交通管理處罰條例》第35條規定，對她開立重罰告發單並當場吊扣機車。全案訊後依持有贓物罪、公共危險罪（毒駕）及毒品危害防制條例等罪，將詹女移送新北地方檢察署偵辦。

▼詹女經唾液檢測有安非他命及依托咪酯陽性 。（圖／記者陳以昇翻攝）