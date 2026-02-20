響應「健康台灣」！桃園療養院鼓勵同仁多走樓梯　節能又健康

▲衛福部桃園療養院響應衛福部國民健康署推動「健康台灣」政策，鼓勵同仁多走樓梯。（圖／桃園療養院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

衛生福利部桃園療養院響應國民健康署推動「健康台灣」政策，除鼓勵民眾養成規律運動習慣，將健康促進理念融入醫療環境日常活動中，還在院內樓梯張貼健康十大生活守則標語，鼓勵同仁與民眾多走樓梯，既節能環保又健康。

桃療健康促進委員會提醒，規律身體活動有助於預防慢性疾病、促進身心健康，減少肌少症發生，「健走」及「爬樓梯」是項安全、簡單且適合各年齡層的活動方式。桃療秉持「健康從生活做起」理念，將健走概念導入院內各空間，透過視覺化標語提醒，鼓勵大家在安全無虞情況下，多走樓梯、少搭電梯，讓運動自然融入生活之中。

▲衛福部桃園療養院在院內張貼各項標語政策，鼓勵同仁多走樓梯。（圖／桃園療養院提供）

為此在院內張貼宣導標語內容以簡單易懂、正向鼓勵為原則，傳達「綠色節能、健康地球」、「健康要有、樓梯要走」、「鼓勵蔬食」等健康訊息，提醒同仁及民眾把握生活及工作中時間活動身體，透過環境支持策略，營造友善的健康氛圍，降低運動門檻，每天都能實踐的健康行為。

桃療護理科主任邱金快表示，醫院不僅是提供醫療服務場所，更肩負健康促進與疾病預防的重要角色。近年來久坐、缺乏運動已成為影響國人健康重要因素，期望提升同仁及民眾對自身健康的重視，逐步建立規律運動習慣，未來持續配合國民健康署「健康台灣」政策，推動多元健康促進措施，打造支持身體活動的友善醫療環境。