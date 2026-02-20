長庚大學「森呼吸」生態展即日起登場　邀民眾與生態共舞

▲長庚大學永續發展辦公室主辦的「森呼吸：與生態共舞的日常」生態展，即日起在台塑企業文物館展出。（圖／長庚大學提供）

記者沈繼昌／桃園報導

一項由長庚大學永續發展辦公室主辦的「森呼吸：與生態共舞的日常」生態展即日起在台塑企業文物館展出至6月14日，長庚大學指出，展覽以「呼吸」作為人與自然共存的隱喻，透過生態觀察的行動故事與視覺策展，呈現台塑企業及長庚大學師生如何以永續思維，具體實踐「與生態共舞」的日常。

▲長庚大學校長湯明哲在生態展上致詞勉勵。（圖／長庚大學提供）

這項展覽結合影像裝置與拍照互動區，規劃三大主題展牆，呈現豐富的觀展體驗。內容則包括長庚大學韓學宏教授20餘年來持續進行的「校園動植物紀錄成果」、王光正老師主持的「長庚大學周遭林地生態調查計畫」等。透過細緻的觀察與資料整理，呈現校園生態變遷與多樣性，讓民眾了解林口與龜山的自然生態面貌及其環境價值。

此外，長庚大學藝文中心也共襄盛舉，策劃展出學生以校園環境為主題的攝影作品，透過學生不同的視角，邀請大眾感受生態與日常生活的連結，理解自然環境對人們生活的重要影響。

▲台塑企業總管理處資深經理劉耀文在生態展上致詞。（圖／長庚大學提供）

本次展出還特別結合台塑楊梅農場與台塑蔬菜，展示農場在造林復育及有機耕作上的成果，彰顯台塑企業與長庚大學在永續環境行動上的努力。民眾可透過影像裝置與拍照互動體驗，親身感受自然生態的魅力。展覽設計以「全齡共享」為理念，兼具教育性與趣味性，適合各年齡層參觀，希望讓參觀者能一同體驗「與生態共舞」的理念，理解人與自然共生的重要性。

▲長庚大學韓學宏老師導覽森羅萬象展示區。（圖／長庚大學提供）

長庚大學永續發展辦公室表示，這項生態展即日起將展至今年6月14日，展覽呈現長庚師生多年來的生態研究成果與創作，希望提升社會大眾對生態保育與永續議題的關注。期待大家走出展場的那一刻，能夠一起關注到身邊的樹影、風聲與鳥鳴，甚至在呼吸間感受到與大地同頻的節奏，共同在日常生活中實踐永續理念。