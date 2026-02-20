通緝犯三重騎車載妻逛街遭攔查　自爆「剛剛吸完」多一條毒駕

▲遭通緝的林男騎車載妻購物，當街被警方攔下盤查。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市三重區一名男子因毒品通緝遭警方鎖定，日前永和警方前往住處附近查緝，發現男子騎車載著妻子購物，隨即上前攔下盤查，確認他是通緝犯，沒想到男子竟突然自爆「剛剛有吸毒」，警方隨即實施唾液篩檢，果然呈現陽性反應，當場將其逮捕並帶回派出所偵辦。

據了解，因毒品案遭新北地檢署發布通緝的51歲林姓男子，平時躲藏在三重正義北路一帶，永和分局得和派出所警員竇弘恩、張峻浩得知訊息後，1月8日傍晚5時許前往查緝。警員在三重正義北路382號前，發現林男騎車載著老婆逛街購物，隨即上前盤查身分，經確認為遭通緝的林男。

▲警員盤查林男卻認為通緝身分，林男卻自爆剛剛才吸食毒品。（圖／記者陸運陞翻攝）

在查緝過程中，林男突然坦承剛剛出門前才將毒品吸食完，所以身上並未攜帶。警員隨即對其實施毒品唾液篩檢，檢測結果呈現安非他命陽性反應，證實林男不僅遭通緝又毒駕，當場開立舉發單並扣車，全案除通緝部分移送新北地檢署，另毒駕涉及公共危險罪，待驗尿結果出爐函送新北地檢署偵辦。

▲林男經唾液篩檢，呈現安非他命陽性反應。（圖／記者陸運陞翻攝）