苗栗翁要女兒扶養！兄揭他「母喪停半小時」　靈堂前跟女兒討錢

▲苗栗何姓老翁向獨生女索討扶養費，何的哥哥作證母親告別式，只待半小時，向姪女要不到錢就走，法官准許女兒免除扶養費義務。圖為苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣73歲何姓男子年輕時拋妻棄子，臨老失智被安置在養護中心，要求獨生女兒撫養他，但女兒難忍2、30年的成長辛酸，一狀告上法院希望免除扶養義務，指控一生只見過爸爸2面；何姓老翁的哥哥也作證，弟弟離譜到在母親告別式上，毫無羞恥開口跟女兒討錢，要不到錢逗留半小時、儀式還沒有結束即離去。法官根據女兒、何男哥哥證詞，准許何女免除對無良爸爸的扶養義務。

何姓女子指控，自己出生後即由祖母和伯父扶養成人，爸爸未曾探視、關心她的死活，從未感受過父女親情，親子關係名存實亡；她在求學階段需到處打工完成學業，成長過程倍感辛酸，對她身心造成莫大傷害。

她說，跟名義上爸爸只見過2次面，一次在她國小約3、4年級時，爸爸身上因為沒錢，回祖母家喝酒要錢並毆打她，祖母為維護她被爸爸打到住院手術治療，所以讓她印象深刻。

何男哥哥向法官說，姪女從出生到高中階段，都是他肩負扶養責任，弟弟離婚後離家，幾乎20年沒有看過他回家一趟，連一湯匙奶粉錢都沒有付，印象深刻的是母親出殯告別式，弟弟只現身半小時，纏著姪女要錢遭拒絕，儀式還沒結束他就離開了，親友無不憤憤不平。

法官認定，被告何男對女兒無正當理由，未盡扶養和保護教養義務屬實，甚至女兒出生迄今只見面2次，足認已達民法第1118條之1第2項所稱情節重大之程度，依法准許何女免除對爸爸的扶養義務。