　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貪杯男遭短髮妹譏酗酒不工作！反嗆「不男不女」　性別歧視下場曝

▲苗栗男揮西瓜刀瞎扯趕蒼蠅被法官打臉，判罰1萬。圖為苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝）

▲湯姓男子跟短髮爆口角，嗆她不男不女，法官為性別歧視有侮辱犯意，依公然侮辱罪判罰。圖為苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗湯姓男子平日貪杯跟堂妹時常爭執，一次爭吵過程中，湯男帶著酒意嗆她「不男不女，活到30幾歲沒有男人，就算脫光衣服也沒人看」，堂妹怒火中燒報警控告妨害名譽。法官認定「不男不女」具有性別歧視，依公然侮辱罪判罰7000元。

據指出，湯男住在苗栗，跟堂妹等親友毗鄰而居，案發時跟堂叔有口角糾紛，堂妹也在場。湯男向法官說，不滿堂妹嗆聲「你整天酗酒不工作」，但他平日雖會喝酒，但1週僅2至3次，他認這句話誇大其詞、刺激到他，加上因她剪短頭髮，才在庭院以台語駡堂妹：「不男不女，活到30幾歲沒有男人，就算脫光衣服也沒人看」、「幹你娘」等語辱罵她。

▲苗栗男揮西瓜刀瞎扯趕蒼蠅被法官打臉，判罰1萬。圖為苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝）

法官認為，堂妹雖稱被告整天酗酒有點誇大其詞，但被告自認每週喝2~3天，並非毫無根據，而依據聯合國國際公約等規定，「不男不女」一詞，依照一般社會通念的解釋，是指言行舉止、裝扮和生理性別不合，為貶抑性用語，亦隱含了他人性別不明，已產生性別上之結構性歧視，不僅是人身攻擊，更涉及性別歧視言論，顯然故意貶損堂妹的名譽、觸犯公然侮辱罪刑，法官根據警方密錄器影音等證據，判決湯男罰款7000元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《超級夜總會》音樂總監過世！　製作人、澎恰恰沉痛發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

貪杯男遭短髮妹譏酗酒不工作！反嗆「不男不女」　性別歧視下場曝

特寵禁養3／特寵禁養對話拉鋸　網怒：綠鬣蜥管不好拿乖乖牌開刀

名字同音「彭于晏」！假米其林廚師誆賣超跑餐　友慘噴75萬

北車星巴克驚傳噴辣椒水！26歲女為小孩吵翻　店內顧客遭波及

小玉換臉A片「數位性別暴力」不可回復　最終刑期6年4月確定

台中港死亡意外！輪胎師傅幫拖板車維修　駕駛沒注意輾死他遭判刑

北市女投資30萬買虛擬幣「獲利兩次」被家人點醒　配合警逮車手

快訊／屏東油漆工「過年被媽媽唸」縱火燒車搶超商　檢方聲押獲准

花蓮9歲童鯉魚潭遊湖翻船溺亡　業者曝天鵝船翻覆原因

荷包注意！彰化科技執法再增加　紅牌重機破百分貝成噪音王

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

苗栗自小客台3線自撞！車頭爛毀「電桿歪了」　車內4人送醫

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

汽車硬闖新樂街夜市！人海「護送」2hrs脫困...警要開罰了

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息　費爾柴德、龍恩有望先來台會合

柴犬舒服躺床沒迎接奴才回家　四腳朝天翻肚：偶柴不理你呢

貪杯男遭短髮妹譏酗酒不工作！反嗆「不男不女」　性別歧視下場曝

特寵禁養3／特寵禁養對話拉鋸　網怒：綠鬣蜥管不好拿乖乖牌開刀

名字同音「彭于晏」！假米其林廚師誆賣超跑餐　友慘噴75萬

北車星巴克驚傳噴辣椒水！26歲女為小孩吵翻　店內顧客遭波及

小玉換臉A片「數位性別暴力」不可回復　最終刑期6年4月確定

台中港死亡意外！輪胎師傅幫拖板車維修　駕駛沒注意輾死他遭判刑

北市女投資30萬買虛擬幣「獲利兩次」被家人點醒　配合警逮車手

快訊／屏東油漆工「過年被媽媽唸」縱火燒車搶超商　檢方聲押獲准

花蓮9歲童鯉魚潭遊湖翻船溺亡　業者曝天鵝船翻覆原因

荷包注意！彰化科技執法再增加　紅牌重機破百分貝成噪音王

貪杯男遭短髮妹譏酗酒不工作！反嗆「不男不女」　性別歧視下場曝

大甲鎮瀾宮抽出中上國運籤　「撥亂反正」要亂中求序、建立共識

西螺福興宮國運籤連擲三聖筊才定案　太平媽示警藏轉機

勞斯萊斯最新客製化「首度應用雷射雕刻」！引擎蓋花紋致敬中東建築

給伊朗下通牒　「開戰或和平」川普：未來10天內就會有答案

濟州島外海現「神秘666」雲渦！鄭明典讚可愛　竟曾釀橋梁崩塌

長庚大學「森呼吸」生態展即日起登場　邀民眾與生態共舞

喝一杯有意義的酒！　減碳環保的再生有機葡萄酒

潛水撈「白色金子」　球場水池翻出高爾夫球環保商機

WBC回顧／國際賽外掛接力：張建銘勝打　林威助初代四棒到張育成

【爆揍吸塵器】虎班貓被吵醒氣到炸毛狂呼它巴掌XD

社會熱門新聞

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

花蓮9歲童翻船溺亡　業者曝翻覆原因

漢神巨蛋認了監視器死角！37歲媽遭踢裂下體淚求畫面

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

初二回娘家傳悲劇　家人驚見他陳屍浴室

屏東油漆工縱火搶超商　檢方聲押獲准

小玉換臉A片「不可輕縱」　確定要關6年4月

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆　1家3代5口落水9歲男童不治

北車星巴克2女吵噴辣椒水　顧客遭波及

獨／汽車硬闖新樂街夜市　人海「護送」2hrs脫困

囂張網軍頭嗆候選人「沒錢別出來選」

特寵禁養3／特寵禁養拉鋸　網怒：拿乖乖牌開刀

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

更多熱門

相關新聞

無賴男狂揮西瓜刀瞎扯趕蒼蠅　法官判罰

無賴男狂揮西瓜刀瞎扯趕蒼蠅　法官判罰

苗栗一名張姓無賴男子是社區頭痛人物，生病住院後拍拍屁股走人挨告，去年8月間在自家騎樓揮舞西瓜刀，由於醫院近在咫尺，嚇壞不少路人和居民。警方據報查獲依違反社會秩序維護法送辦，張男辯稱「我在驅趕頭頂蒼蠅」，但法官不採信，仍判罰款1萬元。

李多慧救災被「中油員工」不雅留言騷擾　業者：調非主管職

李多慧救災被「中油員工」不雅留言騷擾　業者：調非主管職

楊舒雅凱道唱「女人也能幹男人」嗆辣歌詞　全場傻眼

楊舒雅凱道唱「女人也能幹男人」嗆辣歌詞　全場傻眼

徵美容師「只要女生」！業者罰30萬又挨告

徵美容師「只要女生」！業者罰30萬又挨告

台大新進醫師健檢要驗孕　院方曝理由

台大新進醫師健檢要驗孕　院方曝理由

關鍵字：

不男不女性別歧視苗栗法院

讀者迴響

熱門新聞

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

花蓮9歲童翻船溺亡　業者曝翻覆原因

《超級夜總會》音樂總監過世！　澎恰恰沉痛發聲

今彩539春節加碼1千萬　台南幸運開出

對另一半斤斤計較星座Top 3

他砸40萬一次包16碼　狂掃7注紅包

刮刮樂中1萬她沒分紅！「男友失望」網吵翻

漢神巨蛋認了監視器死角！37歲媽遭踢裂下體淚求畫面

湖南消防車墜崖　6名消防員殉職

子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

慈妹雪地解放比基尼！　「布料快包不住」

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1區連5年「年年跌3%」

更多

最夯影音

更多
大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面