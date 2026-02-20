貪杯男遭短髮妹譏酗酒不工作！反嗆「不男不女」　性別歧視下場曝

▲湯姓男子跟短髮爆口角，嗆她不男不女，法官為性別歧視有侮辱犯意，依公然侮辱罪判罰。圖為苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗湯姓男子平日貪杯跟堂妹時常爭執，一次爭吵過程中，湯男帶著酒意嗆她「不男不女，活到30幾歲沒有男人，就算脫光衣服也沒人看」，堂妹怒火中燒報警控告妨害名譽。法官認定「不男不女」具有性別歧視，依公然侮辱罪判罰7000元。

據指出，湯男住在苗栗，跟堂妹等親友毗鄰而居，案發時跟堂叔有口角糾紛，堂妹也在場。湯男向法官說，不滿堂妹嗆聲「你整天酗酒不工作」，但他平日雖會喝酒，但1週僅2至3次，他認這句話誇大其詞、刺激到他，加上因她剪短頭髮，才在庭院以台語駡堂妹：「不男不女，活到30幾歲沒有男人，就算脫光衣服也沒人看」、「幹你娘」等語辱罵她。

法官認為，堂妹雖稱被告整天酗酒有點誇大其詞，但被告自認每週喝2~3天，並非毫無根據，而依據聯合國國際公約等規定，「不男不女」一詞，依照一般社會通念的解釋，是指言行舉止、裝扮和生理性別不合，為貶抑性用語，亦隱含了他人性別不明，已產生性別上之結構性歧視，不僅是人身攻擊，更涉及性別歧視言論，顯然故意貶損堂妹的名譽、觸犯公然侮辱罪刑，法官根據警方密錄器影音等證據，判決湯男罰款7000元。