小黑蚊剋星來了！水筆仔變身防蚊液　效力媲美DEET還能撐4小時

▲▼淡水紅樹林水筆仔，及小黑蚊剋星的水筆仔變身防蚊液等產品。（圖／林保署宜蘭分署提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

水筆仔循環經濟新亮點，林保宜蘭分署攜手REWOOD木酢達人，推出「山林製造」水筆仔系列綠色生活用品，讓疏伐後的水筆仔資源重回日常生活，其中，小黑蚊防蚊液以天然精油調配，防蚊效果媲美敵避（DEET），具備約四小時長效防護力展現循環經濟新價值。

林保宜蘭分署表示，水筆仔是淡水紅樹林生態系的主要樹種，對河口穩定、生物多樣性維持及溼地生物棲息有著重要功能。宜蘭分署近年以零廢棄思維出發，透過產官合作，研發出水筆仔衍生產品，包括洗手慕斯、洗碗慕斯及小黑蚊防蚊液，皆以水筆仔炭化後萃取的木酢液為基礎原料，搭配草本配方與天然精油，無人工香精，成分溫和，兼具清潔、防護與環境友善。

其中，小黑蚊防蚊液以天然精油調配，防蚊效果媲美敵避（DEET），具備約四小時長效防護力，成為戶外活動與日常生活中的安心選擇。

水筆仔曾是淡水河河口居民生活中的重要資源，廣泛應用於漁業、養殖及建築等用途。然而，隨著生活型態改變，水筆仔逐漸淡出民眾視野。近年因防洪需求，每年進行疏伐作業，宜蘭分署思考如何再利用這些自然資源，讓水筆仔重新融入生活場域，並喚起社會對環境保育與永續發展的重視。

「山林製造」水筆仔系列產品即日起已於台北紅樹林自然保留區的紅樹林生態教育館上架販售，宜蘭分署所轄的太平山國家森林遊樂區及羅東林業文化園區販賣部也同步上架，歡迎民眾選購支持。

宜蘭分署表示，未來將持續推動森林資源永續利用，透過跨域合作，降低生態衝擊，創造自然共生、地方共好與循環經濟的多元價值。