重案回顧／「報仇9年不晚」後悔了！李鴻淵抄經：下輩子做牛做馬

▲李鴻淵血洗康建公司，逃亡21小時後狼狽落網。（圖／資料照）

記者黃資真／南投報導

南投康建生物科技公司前員工李鴻淵，在2022年7月14日中午持槍闖入公司，冷血奪走4條人命，僅「牛樟芝之父」賴敏男幸運存活，李最終在逃亡21小時後落網。警詢時李曾毫無悔意表示「君子報仇9年不晚」，但審理時卻又改口「下輩子做牛做馬還他們」，更抄寫90本佛經想迴向給死者，南投地院一審仍依4個殺人罪、殺人未遂等罪，合併判處死刑，褫奪公權終身。

判決書指出，李鴻淵在2012年入職康建，負責萃取跟濃縮相關工作，與洪姓女課長發生衝突後調至園藝課，李認為被課長跟賴彥妤陷害，2人還唆使園藝課長劉慶杉刁難；2014年某日，洪女下班突遭不明人士持鐵棒狂毆，顯些丟命，洪女懷疑是李報復，報警提告，但李因有不在場證明，被判處無罪

審理期間，洪女曾向法院聲請假扣押李名下房產獲准，加上賴彥妤、劉慶杉、張嘉琦皆有到庭作證，李因而對4人心生討厭，以及2022年7月前，李因與前妻關係不佳，且已約2年沒有工作，認為現在淪落如此都是4人所致，決心報復。因此決定在2022年7月14日到康建復仇，先後對園藝課長劉慶彬、賴敏男胞弟賴鋕卿、女兒賴彥妤、主任張嘉琦、董事長賴敏男開槍，其中賴敏男幸運存活，其餘4人皆是1槍斃命。

李警詢時曾說，賴敏男、賴彥妤、劉慶杉、張嘉琦捏造事實作偽證，害他家破人亡，所以非常怨恨他們「人家說君子報仇3年不晚，我是君子報仇9年不晚，加上我家庭最近不和，所以我比較衝動」，後來轉職不順、身體不好、失業2年，都是他們害的，所以決心報仇。但李也認與賴鋕卿是第一次見面，本來沒有要殺他的意思，是當時賴講話激怒他，又大聲呼救、試圖搶槍，一氣之下就開了槍。

▲鑑識小組重回命案現場採證。（圖／資料照）



李又改口，自己沒辦法解釋為何會起意殺人，只能說「像是被鬼牽去的感覺，我不會解釋，好像有一種力量牽著我去做的感覺，就是有一種無形力量叫我要去殺死他們」。

開庭期間，李鴻淵一改以往態度，承認自己很後悔，被仇恨迷昏了頭，表示自己進到看守所後，抄寫了快90本的佛經，「我要是往後想遠一點，想到我殺了他們之後，他們也會痛苦也很深，我要是可以多考慮10分鐘，就不會有這種事情發生」、「我這下輩子要是賠償他們不夠的，我下輩子、再下輩子、再下下輩子我做牛、做馬我會還給他們」。

南投地院法官認為，李指稱遭到職場霸凌、憤而殺人，卻未拿出具體事證證明，也無任何可以列入從輕量刑的因子，就槍殺賴彥妤、張嘉琦及劉慶杉3人部分判處3個死刑，槍殺賴鋕卿無期徒刑、槍殺賴敏男未遂處13年，2個非法持有非制式手槍罪，分別判處有期徒刑6年、8年，併科罰金15、25萬元，2個剝奪他人行動自由罪分處有期徒刑1年、7月，1個攜帶凶器竊盜罪處有期徒刑7月。合併應執行死刑，併科罰金35萬元，若易服勞役，以1千元折算1日，褫奪公權終身。