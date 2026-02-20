　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

張文案1／180分鐘驚魂！北車中山淪血色戰場　「消失的1小時」挨轟

▲嫌犯在台北車站攻擊後，跑至中山站持刀隨機攻擊，並進入誠品南西商場。（圖／記者陳以昇攝)

▲孤狼張文去年12月19日在北車、誠品南西店發動攻擊，造成3死11傷的慘劇。（圖／記者陳以昇攝）

記者葉品辰／台北報導

台北車站地下道與周邊商圈去(2025)年12月19日傍晚5時許，正值下班尖峰時刻，突然陷入驚慌。根據警方通報，27歲張文在17時23分左右，手持自製煙霧彈，在北車地下道投擲後，刺傷一名勸阻的民眾。隨即混入人潮中逃逸，又到中山商圈、誠品南西開始殺戮。目擊者回憶，當時北車地下道內煙霧瀰漫，民眾四散奔逃，有人跌倒受傷，有人驚慌尖叫，情況混亂不堪。

警方接獲報案後立即派遣北車地下道巡邏警力，並通報捷運站內指揮中心，但當時人潮擁擠、視線受阻，張文迅速離開現場。目擊者指出，他沿途曾短暫停留在便利商店附近，似乎在觀察警方動向，但很快又消失在商圈人群中。

「消失的一小時」：警方防線為何失靈？

事件發生後，最受質疑的是張文從北車逃逸到中山商圈的近一小時時間。警方調查發現，兩地步行距離約10分鐘，但張文卻在17時23分至18時10分間未被攔截，順利利用地下街的死角與公廁變裝，脫掉外套並重新調整背包位置，成功混入逃離人潮中。

北市警方指出，北車地下街與周邊商圈監視器雖密集，但多數攝影機覆蓋角度有限，尤其在通道轉角、商店出入口、公共廁所內無法有效監控。張文利用這些空間避開視線，再加上人潮擁擠，警方一時無法追蹤。民眾與媒體質疑，北市警網的「電眼」系統是否存在漏洞。有人在社群論壇留言：「警察站在那裡卻攔不住他？監視器和巡邏隊到底有沒有用？」另有民眾指出，商圈管理單位的即時通報系統並未立即發揮作用，也加劇了公眾恐慌。

▲▼北捷台北車站M7出口投擲煙霧彈。北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／民眾提供）

▲張文在北捷台北車站M7出口投擲煙霧彈。（圖／民眾提供）

中山商圈再度犯案　誠品南西墜樓

18時10分左右，張文到達中山商圈誠品南西店前方馬路，先投擲多顆煙霧彈後，持刀衝入誠品南西店行凶，造成3死11傷。警方抵達現場時，張文已從頂樓墜下，當場身亡。

目擊者描述，當時張文手持刀具衝向人群，部分路人用背包或雜物阻擋。現場血跡遍布，民眾嚇得四散逃離。警方隨即封鎖現場，進行傷者救援與事件勘驗。隨後警方在張文背包與身上搜出煙霧彈、汽油彈與刀械，確認其行動非一時情緒失控，而是經過預謀。檢警研判，張文對公共空間安全造成的威脅具有計畫性，並非隨意行為。

警方進一步調查發現，張文是一名妨害兵役通緝犯，與家人長期斷聯，幾乎沒有社交活動，也無精神病就醫紀錄。此次行動中，張文攜帶大量裝備，包括煙霧彈與汽油彈，他的行為模式引發專家與媒體討論：孤狼型犯罪者在都市公共空間中，能利用死角、密集人潮及變裝技巧，規避監控與警方巡邏。此事件也凸顯北市公共安全系統在面對突發孤狼型攻擊時的短板。

▲北車M8出口煙霧彈攻擊，1人重傷送醫搶救中，現場畫面曝光。（圖／ETtoday攝影中心，下同）

▲張文使用煙霧彈、汽油彈與刀械發動攻擊。（圖／ETtoday攝影中心）

張文案發生後，社群媒體快速發酵。民眾在各大論壇及群組分享監視器畫面與目擊影片，引發恐慌與二次傷害報告。短短數小時內，北市捷運報警數量激增，民眾見到些微異常就緊急通報，顯示恐懼心理正極速蔓延。

案發後，警方隨即強化捷運與商圈監控系統。北市警局表示，案發後已啟動警力調度檢討，將加強死角監控與人群密集區巡邏，以降低類似事件重演風險。社會輿論則持續討論，如何在保持公共空間開放的同時，提高防範能力，避免悲劇再次發生。

02/17 全台詐欺最新數據

