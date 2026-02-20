重案回顧／李鴻淵21小時逃亡記！狡猾躲養生館夾層笑言：我好榮幸

記者黃資真／南投報導

南投康建生物科技公司前員工李鴻淵，在2022年7月14日中午持槍闖入公司，冷血奪走4條人命，僅「牛樟芝之父」賴敏男幸運存活，而李在犯案後騎車逃逸，一路換乘多部計程車，靠著友人協助躲進養生館，最終仍被眼尖員警發現躲在夾層的他，結束21小時的逃亡之旅。

▲李鴻淵躲在養生館夾層被逮。（圖／記者鄧木卿翻攝）



李鴻淵血洗康建後，騎著死者劉慶杉機車離開，沿草屯往台中霧峰方向逃逸，下午5時30分將機車棄置在霧峰區北岸路和中投公路橋下，再徒步走到友人住處，借到3萬元跑路費後，於5時50分搭車抵達亞大醫院，逗留約10分鐘後轉搭計程車到中山附醫。

傍晚6時30分，李步行到大慶車站，又調頭回到醫院改搭計程車前往文心、西屯路口，步行近20分鐘後再搭計程車，靠著賴姓友人幫忙，在晚間7時36分抵達中青路上的養生會館，賴男甚至出借員工宿舍浴室盥洗。但狡猾的李鴻淵在犯案前就把手機放在家裡，刻意製造多處斷點，使警方得花費更多時間一一比對沿路監視器畫面，最後終於鎖定到這家養生館。

7月15日下午2時02分，警方經養生會館股東同意，進入內部搜查，逐層搜索皆找不到人，警方一度懷疑裡面有秘密逃生路線，但眼尖員警發現，養生館明明還沒到營業時間，員工宿舍內卻有剛洗完澡的積水、水痕，推測不久前有人使用，認定李肯定還躲在裡面，最終在5樓夾層裡發現躲著的李鴻淵。

▲李鴻淵逃亡期間製造多處斷點，靠著友人幫助躲在台中一家養生館。（圖／資料照）

李當下雙手舉高，強調自己「甘願了」、「這麼多人，我好榮幸」，笑說「被抓到了不然怎麼辦」，被警方上銬帶出時還中氣十足向現場大批媒體高呼大家好」、「我有深仇大恨！」帶回警局後，員警質問槍枝來源，李避重就輕，甚至囂張反問警員：「我說在地上撿的，你信不信？」

同年8月30日全案偵結，南投地檢署調查發現，李鴻淵8年前曾與洪姓女課長發生爭執，某日洪女下班時突遭不明人士持鐵棒狂揍，懷疑是李所為提告，但李因有不在場證明，判處無罪，他因此記恨多年，加上後續工作狀況不如己意，選擇報復殺人，且4名死者皆是一槍斃命，連無辜誤入的賴鋕卿也痛下殺手，依殺人罪起訴並求處死刑。