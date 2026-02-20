　
    • 　
>
社會焦點 保障人權

特寵禁養4／當特寵走入公共空間…誰決定哪些生命「比較可愛」？

▲▼台鐵現行規定明確標示「貓、狗、兔、魚蝦、龜、小型寵物鳥類、小型寵物鼠類」才可攜帶上車。（圖／翻攝自台鐵網站）

▲台鐵現行規定明確標示「貓、狗、兔、魚蝦、龜、小型寵物鳥類、小型寵物鼠類」才可攜帶上車。（圖／翻攝自台鐵網站）

記者葉品辰／台北報導

在「955 種特殊寵物可能被禁養」的政策爭論尚未落幕之際，許多特寵飼主卻有另一層更深的感受：即便法規尚未定案，他們早已習慣生活在社會的邊緣地帶。這種壓力，並不只來自政策，而是日復一日出現在公共空間裡的差別對待。

在台灣，貓與狗往往被視為「毛小孩」，不僅能進出多數公共空間，搭乘大眾運輸也相對便利；但對於飼養爬蟲類、兩棲類等特殊寵物的族群而言，光是帶著寵物出門，就可能成為一場充滿不確定性的挑戰。

雙鐵規定成為縮影　「能不能上車」看物種

翻開台鐵與高鐵現行規定，旅客可攜帶隨身寵物搭車的種類相當明確，僅限於貓、狗、兔、魚、蝦及「烏龜」。同樣被歸類為爬蟲類的蜥蜴、守宮、蛇類等，即使體型更小、全程安靜待在專業運輸盒內，仍被排除在規範之外。

部分特寵飼主分享經驗，即便事先確認寵物完全不會外露、也不會影響其他乘客，只要被發現攜帶非規定物種，就可能被要求下車。相較之下，車廂內貓狗吠叫、躁動的情況，卻常被旁人以「牠好可愛」一語帶過。這樣的落差，讓不少飼主感嘆，公共規範並非單純基於風險評估，而更像是對某些物種的「先天排斥」。

恐懼與陌生感　形塑了公共空間的界線

對一般大眾而言，蛇、蜥蜴等變溫動物，往往伴隨著恐懼與陌生感。這樣的情緒，長期影響著社會對特殊寵物的接受度，也反映在制度設計上。公共運輸規範的出發點，本質上是為了降低衝突與不安，但當規定僅以物種作為唯一判斷標準，而非實際風險行為，容易讓制度淪為情緒管理，而非安全管理。一位爬蟲飼主直言「當一隻無聲無味的爬蟲被視為威脅，吵鬧的犬貓卻被容忍，本身就值得社會重新思考。」

▲特寵飼主不解，為何使用相同的籠具，只因寵物是爬蟲類就要被視為威脅。（圖／翻攝自Threads／miso_0228）

▲特寵飼主不解，為何使用相同的籠具，只因寵物是爬蟲類就要被視為威脅。（圖／翻攝自Threads／miso_0228）

「美的標準」無形中影響生命價值

特寵飼主常提到一個概念——社會對動物的友善，往往存在「外貌門檻」。毛茸茸、大眼睛、符合大眾審美的動物，更容易被認可為「寵物」；而外型不符合主流期待的物種，則被貼上「可怕」、「噁心」或「危險」的標籤。有飼主坦言，自己的蛇從不吵鬧，也沒有體味，實際上比許多常見寵物更適合待在公共空間，但僅因外型，就被視為不受歡迎的存在。這樣的現象，也被稱為「美的霸權」，外貌與文化印象，悄悄決定了生命在制度中的位置。

政策討論中的另一條隱形戰線

回到 955 禁養名單的爭議，這種價值判斷其實早已存在於社會日常。禁養政策討論的，表面上是公共安全與動物福利，但底層仍交織著大眾對不同物種的情感距離。動保司雖然不斷強調，政策設計的初衷在於預防風險，而非針對特定族群；但對特寵飼主而言，若社會長期缺乏對特殊物種的理解，再完善的制度也可能被解讀為排除。

不可否認，公共空間需要秩序與安全，也必須顧及多數人的感受；但隨著飼養型態日益多元，制度是否也能逐步納入更細緻的管理方式，而非僅以物種劃線，成為新的課題。這不只是特寵飼主的問題，而是整個社會如何面對差異、如何在恐懼與理解之間取得平衡的縮影。

02/18 全台詐欺最新數據

特寵禁養3／特寵禁養拉鋸　網怒：拿乖乖牌開刀

特寵禁養3／特寵禁養拉鋸　網怒：拿乖乖牌開刀

特殊寵物禁養名單引發的爭議，並非單一對立，而是一場橫跨公共安全、動物福利與飼主權益的多方拉鋸。在這場討論中，飼主與動保司的立場各有關切，也各自提出不同的擔憂。

261項農產品輸美0關稅「可省2億美元」　蘭花業：過年前大紅包

261項農產品輸美0關稅「可省2億美元」　蘭花業：過年前大紅包

賴清德拋300億農安基金　農業部：擴大外銷根基、鞏固國產韌性

賴清德拋300億農安基金　農業部：擴大外銷根基、鞏固國產韌性

廚餘養豬115年底落日！　農業部：持續輔導養豬戶轉型

廚餘養豬115年底落日！　農業部：持續輔導養豬戶轉型

蓮霧不只黑珍珠！農業部揭密「台灣6大品種」　這款粉色像水蜜桃

蓮霧不只黑珍珠！農業部揭密「台灣6大品種」　這款粉色像水蜜桃

關鍵字：

特寵動保司農業部禁養

讀者迴響

