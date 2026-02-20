　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳重文恐遭停權！藍士林北投老將、新人大混戰　議員布局「3+2」

▲賴苡任與林揚庭皆有意爭取國民黨士林北投市議員提名。（圖／賴苡任臉書）

▲賴苡任與林揚庭皆有意爭取國民黨士林北投市議員提名。（圖／賴苡任臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第1選區（士林、北投）應選12席，國民黨台北市黨部主委戴錫欽指出，該區初步規劃以現任「3加2」方案提名，目前國民黨4席議員為張斯綱、林杏兒、汪志冰與陳重文，由於民眾黨已提名「學姊」黃瀞瑩爭取連任，新黨侯漢廷要拼三連任，相對壓縮國民黨新人空間。而有案在身的陳重文能不能再選還是未知數，新人參選爆炸除了林揚庭，罷吳思瑤召集人賴苡任，傳前國民黨發言人黃子哲也有意再戰。另涉宏福案入獄的無黨籍前議員陳政忠則確定交棒給女兒前立委陳怡潔。

現任士北議員國民黨4席、民進黨5席、民眾黨與新黨各1席，另1席則是涉及宏福建設股票等案已遭解除議員職務的陳政忠。地方人士分析，藍營除張斯綱、林杏兒、汪志冰競選連任外，陳重文身陷台智光案等案件，目前尚未確定能否披藍袍出戰。據悉，此次又有許多新人有意初選，身處兵家必爭之地，因政二代與新秀加入使得戰局更為混亂，連現任都如臨大敵，期盼黨部精準提名。

戴錫欽先前表示，士林北投現任議員陳重文涉台智光案一審有罪，照規定會被停權，無法代表國民黨，該區初步規劃以現任「3加2」方案提名。

▲▼ 陳重文 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲據了解，陳重文市議員選到底的機率相當高。（圖／記者黃宥寧攝）

國民黨目前有3位新人有意投入黨內初選，包括「地動刪瑤」罷免綠委吳思瑤召集人賴苡任、前台北市議員林瑞圖之子林揚庭已宣布參選，台北花卉公司副董黃子哲也考慮捲土重來。

至於上屆連任失利的無黨籍前議員楊靜宇已擔任台北畜產運銷董事，投入選舉機率降低。選戰倒數9個月，藍營內部競爭暗潮洶湧，面對老將連任及友黨參選人，國民黨新人可謂夾縫中求生存，傳出若最終走到初選，林揚庭將脫黨參選，更會將讓原本就激烈的選情再添話題。

在無黨籍參選人中，新黨侯漢廷要拚三屆連任；「十連霸」無黨籍前議員陳政忠女兒、親民黨前立委陳怡潔實力最被看好，近期勤跑基層積極選民服務，地方評估至少能轉移父親6至7成選票，不過陳政忠歷來都以無黨參選，對藍綠席次影響不大；無黨籍前議員陳建銘近期勤跑攤，傳出也有意再投入選舉。

民眾黨這次僅推吸票機「學姊」黃瀞瑩一人參選，黃表示，目前選區對手以接班人居多，雖然要經過初選、還需一陣子才會底定，但大家實力強、家底厚，選情仍無樂觀的本錢。她指出，柯文哲的官司讓小草支持者投票意向堅定，加上這幾年累積的服務案，接觸到很多不同的選民族群，會審慎面對明年的連任挑戰。



酒店紅牌「露三點」被捕！　成植物人躺13年亡
26歲兒未返家屍僵！　母淚崩同意解剖：我想知道怎麼了
快訊／11人受傷現場曝！　最小6歲緊急送醫
9歲童魂斷鯉魚潭！　5長輩悲痛認屍
快訊／台27線重大車禍11傷！　傷勢送醫統計中
101櫃員吐槽客人「帶的女生不一樣」　賈永婕道歉

國民黨士林北投2026市議員賴苡任陳重文戴錫欽

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

