助攻淨零轉型！港務公司力挺離岸風電　續推裝卸、洗車費優惠持續

▲港務公司續推裝卸、洗車費優惠助攻淨零轉型 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

為配合國家能源政策與環保法規，持續優化離岸風電投資環境，臺灣港務公司宣布，2026年將持續實施離岸風電貨物裝卸管理費及洗車設備使用管理費優惠措施，在兼顧港區業者成本負擔的同時，也展現支持離岸風電產業發展與推動淨零轉型的決心。

港務公司指出，離岸風電風力機組須先在港口完成預組裝作業，再由安裝船運往離岸風場進行組裝，港口因此成為離岸風電零組件重件進出、預組裝及運輸的重要樞紐。然而，水下基礎、葉片等離岸風電貨物體積龐大，重量與體積差異可達數十倍，若比照一般港區貨物以體積噸與重量噸擇高計收裝卸管理費，將大幅提高業者負擔，不利於離岸風電相關產業發展。

為降低成本衝擊，港務公司自2019年起即針對八大類離岸風電貨物，調整裝卸管理費計費方式，將重量噸納入計費公式，有效減輕業者負擔。港務公司表示，2026年將續辦該項優惠計費措施，全力支持行政院「2050淨零排放」政策目標。

在環保措施方面，依「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」規定，船舶貨物裝卸承攬業應設置洗車設備。為減輕業者承租場域設置洗車設備的成本負擔，並協助業者落實法規、抑制港區道路揚塵，港務公司於港區提供洗車設備，並自2025年1月1日起實施洗車設備使用管理費優惠措施。

港務公司指出，為持續減輕業者負擔，並與港區業者共同維護良好空氣品質，將自2026年3月1日起，洗車設備使用管理費再提供9折優惠。