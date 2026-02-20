　
    • 　
>
地方焦點

助攻淨零轉型！港務公司力挺離岸風電　續推裝卸、洗車費優惠持續

▲▼港務公司 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲港務公司續推裝卸、洗車費優惠助攻淨零轉型 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

為配合國家能源政策與環保法規，持續優化離岸風電投資環境，臺灣港務公司宣布，2026年將持續實施離岸風電貨物裝卸管理費及洗車設備使用管理費優惠措施，在兼顧港區業者成本負擔的同時，也展現支持離岸風電產業發展與推動淨零轉型的決心。

港務公司指出，離岸風電風力機組須先在港口完成預組裝作業，再由安裝船運往離岸風場進行組裝，港口因此成為離岸風電零組件重件進出、預組裝及運輸的重要樞紐。然而，水下基礎、葉片等離岸風電貨物體積龐大，重量與體積差異可達數十倍，若比照一般港區貨物以體積噸與重量噸擇高計收裝卸管理費，將大幅提高業者負擔，不利於離岸風電相關產業發展。

為降低成本衝擊，港務公司自2019年起即針對八大類離岸風電貨物，調整裝卸管理費計費方式，將重量噸納入計費公式，有效減輕業者負擔。港務公司表示，2026年將續辦該項優惠計費措施，全力支持行政院「2050淨零排放」政策目標。

在環保措施方面，依「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」規定，船舶貨物裝卸承攬業應設置洗車設備。為減輕業者承租場域設置洗車設備的成本負擔，並協助業者落實法規、抑制港區道路揚塵，港務公司於港區提供洗車設備，並自2025年1月1日起實施洗車設備使用管理費優惠措施。

港務公司指出，為持續減輕業者負擔，並與港區業者共同維護良好空氣品質，將自2026年3月1日起，洗車設備使用管理費再提供9折優惠。

02/18 全台詐欺最新數據

國民黨前立委李乙廷離世　享壽71歲
高鐵自由座爆插隊爭議！　牙醫遭控「撞開佔位」親上火線回應
每個阿嬤家都有「萬年不壞1物」！內行：過年超熱門

青年編劇閃耀全國！彰化囝仔莊榮祚奪「優良電影劇本」特優獎

台灣之光！高科大生考究泰國歷史　設計紀念品將上架皇室博物館

藍寶石大歌廳5年！母親節重磅回歸　《陽光女子合唱團》她來主持

桃園新增桃小巴10條路線　大溪、八德、大園區市民卡乘車免費

深山不再資訊孤島　宜大神盾衛星守護山區智慧林業登國際

50歲轉職成功！板金男靠職訓考證照　穩定變身自動化工程師

寶可夢GO Tour台南開抓！交通局籲搭大眾運輸　避開台1、台86車潮

全國評比雙優等！高雄榮獲城鎮風貌　5千萬9計劃建高品質公共空間

金馬迎春發紅包！黃偉哲西港市場發銅板券　限時當日用掀搶買潮

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

苗栗自小客台3線自撞！車頭爛毀「電桿歪了」　車內4人送醫

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

外媒稱史上最強中華隊！　孫易磊嘗試排打線：真的很難

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息　費爾柴德、龍恩有望先來台會合

汽車硬闖新樂街夜市！人海「護送」2hrs脫困...警要開罰了

花12萬考不上機師！女學員扮網軍抹黑補習班　法官揭穿：根本沒去上課

戴幸運珠寶好運一整年　5大品牌熱門款出列

百萬YouTuber Ariel父母離異！　曾痛問：為什麼把我生下來卻沒準備好

國民黨前立委李乙廷離世享壽71歲　曾向媽祖擲筊爭提名

趴睡不只傷精！對性功能3危害「直接壓迫GG」　泌尿醫示警了

嘉義水上嚴重車禍！小貨車自小客「對撞翻進水田」　6旬婦一度OHCA

羽絨外套怎麼洗？「3步驟看懂清洗方式」保暖度直接回升

更保士林分會「更生事業群」簽約起跑　「讓社會多一個好人」

面臨「戀愛倦怠」卻又捨不得放手？3個方法重拾最初的悸動

大學生「高雄騎機車回台北」他傻了！釣出北高戰士：約10.5hrs

【沒有蛋蛋YA柴犬版】柴柴拍到一半大翻臉原地爆氣

宜蘭非法民宿慘了！　累犯18間房遭重罰100萬勒令停業

板金男靠職訓考證照　 50歲轉職成功

春節遊鹽山人潮爆滿南消三大進駐宣導禁燃天燈守平安

旗山八路財神廟初四送千枚發財金幣

內埔警因應春節連假　內埔年街交通指引一次看

高雄原民長者挑戰族語認證照服員陪考陪練

桃園桃小巴2月新增10條路線　免費乘車更便利

春節鐵腕掃賭！南警破獲天九職業賭場一舉帶回32人

寶可夢GO Tour台南開抓！交通局籲搭大眾運輸避開台1、台86車潮

高雄新城市綠州+1！正義公園華麗轉身

高雄「就醫補助」即起受理　申請資格一次看

藍寶石大歌廳母親節重磅回歸開唱

春節連假交安不鬆懈永康警10天酒駕大執法取締106件

森呼吸生態展 台塑與長庚攜手推動永續環境

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

挑「這尾數」刮刮樂連中2張！

大年初三了還沒回家　母衝租屋處驚見26歲兒已屍僵

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

對另一半斤斤計較星座Top 3

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！網封真人版柯南

2000萬刮刮樂第3張開出　新北土城20歲房仲抱走

林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1區連5年「年年跌3%」

過年一堆店沒開！他激喊「這間是吃飯救星」

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

