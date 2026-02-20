　
地方 地方焦點

責任飼養！毛小孩絕育數創3年新高　高雄動保處喊：飼主應盡責任

▲▼動保處 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄市家犬貓絕育補助創下近 3 年來新高，動保處呼籲飼主為家中的犬、貓辦理絕育。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

萌寵經濟發酵，高雄市民的動物保護意識也隨之大幅提升，動物保護處近日公布最新統計，去年高雄市家犬貓絕育補助件數達3197隻，不僅較往年穩定成長，更創下近 3 年來新高紀錄，顯示「責任飼養」觀念已深植人心。

根據動保處數據顯示，高雄市民申請犬貓絕育補助的數量呈現逐年跳躍式成長，從2023年度的1998隻，增加至2024年度的2532隻，至去年更一舉突破三千大關，來到3197隻。若加計動保團體、愛心個體戶及偏鄉巡迴活動，全年度總計補助高達8412隻犬貓完成手術。

▲▼動保處 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄市家犬貓絕育補助創下近 3 年來新高，動保處呼籲飼主為家中的犬、貓辦理絕育。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市政府農業局局長姚志旺指出，隨家庭結構改變，犬貓已成為重要的「家人」。絕育不僅能預防毛孩生殖系統疾病、改善行為偏差，更是從源頭管理、減少流浪動物產生的關鍵手段。

除了宣導福利，動保處也特別祭出法規提醒。依據《動物保護法》規定，除非是持有特定許可證的繁殖業者，否則一般飼主皆有義務為家中的犬、貓辦理絕育。

▲▼動保處 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄市家犬貓絕育補助創下近 3 年來新高，動保處呼籲飼主為家中的犬、貓辦理絕育。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

若飼主因特殊因素不願為寵物絕育，必須依法向動保處提出「免絕育」或「繁殖需求」申報。動保處強調，若未經申報且未絕育，將被視同違法繁殖，面臨5萬元以上、25萬元以下的重罰。

動保處呼籲，絕育是飼主應盡的基本責任，也是愛護動物的具體表現。市府將持續推動補助與巡迴活動，鼓勵市民共同營造負責任的飼養環境，讓高雄成為溫馨的友善動物城市。

02/18 全台詐欺最新數據

責任飼養！毛小孩絕育數創3年新高　高雄動保處喊：飼主應盡責任

責任飼養！毛小孩絕育數創3年新高　高雄動保處喊：飼主應盡責任

