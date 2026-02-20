母單48年！老實男婚友社認識37歲老婆　約會第4次就求婚

▲日本一名母胎單身48年的男子透過婚友社認識妻子。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本愛媛縣一名52歲男子自爆母胎單身48年，完全沒有戀愛經驗的他個性內向到連女性的眼睛都不敢看，直到4年前被路邊的2隻鴿子「閃」到，才驚覺自己想結婚，因此下定決心向婚友社報名，最終成功認識了37歲的妻子，並結為連理。

《朝日電視台》綜藝節目「歡迎新婚夫婦」（新婚さんいらっしゃい！）1月25日播出一段特別的愛情故事。來自愛媛縣宇和島市的52歲蜜柑農家第五代傳人自爆，在人生的前48年完全沒有戀愛經驗，是一個名副其實的「母胎單身」。

這名經營3公頃果園、種植15種柑橘的老實農夫，過去因為個性內向到連女性的眼睛都不敢看，加上工作和生活都在山裡度過，根本沒有認識異性的機會。然而48歲那年的某一天，他開著小貨車前往果園途中，看見路上2隻鴿子在路中央親密依偎的模樣，內心的結婚渴望瞬間爆發，當下立刻決定到婚友社報名，尋找另一半。

翻閱婚友社會員資料時，他一眼就被當時擔任國中英文教師、笑容燦爛的妻子吸引。初次透過視訊見面時，緊張的他不斷用力將頭撞向桌面，嘴裡拼命重複說著「非常感謝」。妻子事後直言，「很像首相的道歉記者會」。

妻子表示，自己原本是很會聊天的人，但卻發現自己完全插不上話，因為丈夫一個人滔滔不絕地講個不停。她笑說，「這是第一個能讓我閉嘴的男人」，反而因此對他產生了興趣。

為了約會做足準備的丈夫，向婚友社顧問要了一份「戀愛指南手冊」認真研讀，卻因此鬧出不少笑話。他每次約會都穿著正式西裝外套，即使兩人到高知縣吃鰹魚生魚片這種休閒場合，他依然一身筆挺西裝現身。

當時還是交往對象的妻子多次請他穿輕鬆一點的服裝，他還是堅持自己的穿搭原則，讓妻子哭笑不得。儘管如此，男方連續3個月每週開車2個半小時去見妻子，即使婚友社規則允許同時和多人見面，他仍然只鎖定妻子一人。

第4次約會結束時，丈夫便鼓起勇氣進行人生第一次告白。他突然握住妻子的手，激動地說，「為了證明我是認真的，請看我的LINE訊息！」這股氣勢把妻子嚇得直接跳下車，不過她也被這份真誠打動，後來兩人正式進入交往階段。

節目中還公開了兩人在停車場進行人生初吻的「歷史性場景」照片。妻子形容當時的氣氛「簡直像在進行某種儀式」，過程相當生澀。現在妻子已經辭去教職，兩人則一起在果園工作。