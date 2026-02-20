更保士林分會「更生事業群」簽約起跑　「讓社會多一個好人」

▲更保士林分會成立更生事業群，法務部長鄭銘謙（中）到場主持。（圖／台灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

臺灣更生保護會為了加快更生人復歸社會，擴大舉辦「更生事業群」，更保士林分會也於日前與6家廠商簽約成立「更生事業群」，參與其中的世紀鋼鐵董事長賴文祥更說：「讓社會多一個好人，比多賺一筆錢更有價值」，正是說出更保努力不懈的目標。

許多更生人出獄後，總是遊走在社會的邊緣， 孤立無援，加上低學歷及低技術，出監後就業屢屢碰壁，謀職不易。法務部自前部長蔡清祥的規劃下，成立了「更生事業群」概念，有助於更生人發覺自己的潛能，確定職涯定位。

為了讓更生人開創不一樣的未來，士林地檢署及更保士林分會極力促成「更生事業群」，並在2025年底由法務部長鄭銘謙、高檢署檢察長暨更生保護會董事長張斗輝、法務部參事陳玉萍、保護司長洪信旭，以及士林地檢署檢察長張云綺等人，親自出席簽約會場。

本次更保士林分會的「更生事業群」廠商共有6家，包含世紀鋼鐵結構股份有限公司、世紀離岸風電設備股份有限公司、世紀樺欣風能股份有限公司、台灣航空貨運承攬股份有限公司、飛行家旅行社股份有限公司及柏克萊文化事業有限公司等，總計提供68個職缺，不但提供友善工作環境，也讓更生人擺脫低薪低階的工作。

世紀鋼鐵賴文祥董事長認為「讓社會多一個好人，比多賺一筆錢更有價值」，更生人就像是經過社會冶煉的鋼鐵，給予正確的塑形與支持，就能展現出最堅強的韌性。

柏克萊文化事業有限公司董事長、也是更保士林分會主委謝禎煥也指出，社會大眾對更生人有許多的誤解，認為更生人人格上有瑕疵；其實不然，更生人只是有不堪回首的過去，並非罪大惡極，僅僅是一時錯誤而已。他自己的公司也雇用更生人，他認為更生人因為曾經走錯路，知道機會得來不易，所以工作上更認真、更加珍惜。謝禎煥強調，他願意給更生人更多的機會，幫助他們復歸社會。「解決問題，總比製造問題更好。」