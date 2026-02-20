設立界限不等於「絕交」　韓國知名心理師：界限讓你身心更平靜

▲不為了迎合別人而內耗，反而能用更自在的狀態經營好人際關係。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

作者：腦科學家、心理學家兼臨床心理師 金賢

守護人生的空間：界限

現在，我們來聊聊，心理學對於「界限」（boundary）這個字的定義。界限是我們為了活出最真實的自己與最豐饒的人生，自行定義出來的內在空間。這裡所謂的「活出最真實的自己」，是指不為任何人，由「自己」所做的決定，為「自己」帶來滿足感的意思。當我們「越來越靠近自己」，身心會變得越來越平靜，也更能活出自己的特色。「豐饒的人生」是指朝著符合自我價值的方向前進，用快樂和有意義的事情填滿自己，從而在情感層面得到滿足。所謂的「空間」可以是物理上的空間（區域、位置、時間），也可以是內在的空間（從容、人與人之間的距離、想像的空間）。最後，「自行定義」指的是，不因外在壓力，而是依據自我判斷所做的決定。也就是說，界限是一個不為他人，在意識層面上，為「自己」打造出來的自我保護空間。

人類不是獨立的存在，我們需要與他人、與寬廣的世界，彼此連結。所以我們必須妥善管理和外在世界的各種連結，才能聰明地分配時間、體力與情緒等維持生活所需的資源。想清楚要付出多少的自己給別人，又該留下多少能量，好好照顧自己。

守護人生的五大界限

「界限」可以從物理層面出發，意指為自己保留多少時間和空間餘裕；也可以是內在的過程，包括處理內在情緒與認知調節；它也是一種社會化的能力，用來保護自己免於受到過多外界的刺激。界限可以運用在我們生活的各種情況與關係中，整體來說，大致可分為五個面向。

•人際關係的界限

•責任感的界限

•工作與休息的界限

•情緒的界限

•理想與現實的界限

這些界限劃分出無形的範圍。但除了外界的界限以外，有時，我們也必須在內在設下界限。你可能會覺得有些奇怪，「我」就是由這些內在因子所組合而成的，這些因子之間也需要釐清界限嗎？雖然這個概念有點陌生，但只要經過充分的思考和練習，大家就會慢慢熟悉了，即便速度不快也無妨，我們依然要持續練習建立界限，以保護自己。慢慢地，必定越來越熟悉，等到需要的時候，隨時能派上用場。練習建立界限或許不容易，但就像所有心理療程一樣，循序漸進地改變會慢慢帶來深長悠遠的成效。你將會帶著比現在更有自信的樣子，迎接充滿期待與活力的生活。

界限不等於「絕交」和「劃清界線」

對於韓國文化而言，「界限」或許聽起來很冷漠無情。韓國社會的群體意識強烈，若是把自己與他人區分開來，往往被解讀成跟他人「劃清界線」。也因此，礙於他人的觀感與社會氛圍等因素，許多人難以主動劃出自己的空間。如果你對於界限的概念感到很陌生或不舒服，這都是情有可原的反應。再加上，界限不只肉眼看不見，也很少會有人主動提醒我們要建立界限。所以，界限需要我們自己站出來，為自己做決定。這種陌生的感覺和心理壓力，往往會成為人們接受這個概念的阻礙。其實所有的心理治療方法，都需要在某個程度上消耗情緒、調整行為模式，並投入時間成本。而這些條件，卻會成為我們開啟一段療程的最大阻力。

即便如此，當你能體會到界限為什麼不可或缺時，肯定也會明白，它絕對值得讓你試著踏出改變的第一步。許多神經科學研究指出，當我們改變想法的時候，大腦也會跟著發生變化。舉例來說，當想法改變的時候，情緒同樣也會改變，此時大腦中負責掌管情緒的區域因此變得更加穩定（這個原理就像好比是，當你用不同的角度看待平時很害怕的東西，恐懼感就會下降）。表觀遺傳學理論指出，當認知改變，行為模式會發生變化，基因表現的方式也隨之出現改變。光靠思維，人類就可以改變與生俱來的生物學因子，思維就是如此強大的工具。每當我向諮商的個案，解釋這種新型態的心理治療法時，我都會告訴他們，這個方法是在「改變我們的大腦迴路」、「訓練我們大腦的肌肉」。當然，就算不在諮商室裡，只要你願意在思考和行為上做一些簡單的轉變，隨時都能讓大腦發生變化。

所以我想建議各位，稍稍修改一下對「界限」的刻板印象。界限並不是要我們疏遠他人，成為一個自私的人。它是一個讓我們得以自我保護、自我療癒的安全空間，相當於一座敞開大門後，能瞬間為自己帶來安心感的「心靈庭園」。但是這座庭園不會自己出現，我們得親手打造，親自思考自己喜歡什麼樣的空間，在裡面種下漂亮的樹木與花叢，灌溉水分與肥料，讓它們得以好好長大。種植過程中，還要親手把雜草摘掉。

建立界限的過程就像打造一座庭園，需要持之以恆的努力，是一段彌足珍貴的過程。如果你相信這座庭園能在競爭激烈、生活忙碌的現代社會中，幫助你找回自我核心價值、豐富你的人生。那麼，每當你疲憊之際，隨時都可以來到這座庭園，找回心裡的餘裕。剛開始你或許會感到陌生和不適應，但你可以想像自己正在訓練心理與大腦的肌肉，練習如何慢慢改變想法。如果你願意，我敢保證熟悉與學習如何建立界限的這段旅程，將會充滿各種驚喜與成就感。

★本文經讀書共和國出版授權，摘自《彈性界限：結合腦科學x認知心理學x日常練習，建立心靈防護罩》