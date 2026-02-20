　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

設立界限不等於「絕交」　韓國知名心理師：界限讓你身心更平靜

▲屬兔的朋友，國曆八月桃花和貴人運勢旺盛。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲不為了迎合別人而內耗，反而能用更自在的狀態經營好人際關係。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

作者：腦科學家、心理學家兼臨床心理師 金賢

●精選書摘

守護人生的空間：界限
現在，我們來聊聊，心理學對於「界限」（boundary）這個字的定義。界限是我們為了活出最真實的自己與最豐饒的人生，自行定義出來的內在空間。這裡所謂的「活出最真實的自己」，是指不為任何人，由「自己」所做的決定，為「自己」帶來滿足感的意思。當我們「越來越靠近自己」，身心會變得越來越平靜，也更能活出自己的特色。「豐饒的人生」是指朝著符合自我價值的方向前進，用快樂和有意義的事情填滿自己，從而在情感層面得到滿足。所謂的「空間」可以是物理上的空間（區域、位置、時間），也可以是內在的空間（從容、人與人之間的距離、想像的空間）。最後，「自行定義」指的是，不因外在壓力，而是依據自我判斷所做的決定。也就是說，界限是一個不為他人，在意識層面上，為「自己」打造出來的自我保護空間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人類不是獨立的存在，我們需要與他人、與寬廣的世界，彼此連結。所以我們必須妥善管理和外在世界的各種連結，才能聰明地分配時間、體力與情緒等維持生活所需的資源。想清楚要付出多少的自己給別人，又該留下多少能量，好好照顧自己。

守護人生的五大界限
「界限」可以從物理層面出發，意指為自己保留多少時間和空間餘裕；也可以是內在的過程，包括處理內在情緒與認知調節；它也是一種社會化的能力，用來保護自己免於受到過多外界的刺激。界限可以運用在我們生活的各種情況與關係中，整體來說，大致可分為五個面向。
•人際關係的界限
•責任感的界限
•工作與休息的界限
•情緒的界限
•理想與現實的界限

這些界限劃分出無形的範圍。但除了外界的界限以外，有時，我們也必須在內在設下界限。你可能會覺得有些奇怪，「我」就是由這些內在因子所組合而成的，這些因子之間也需要釐清界限嗎？雖然這個概念有點陌生，但只要經過充分的思考和練習，大家就會慢慢熟悉了，即便速度不快也無妨，我們依然要持續練習建立界限，以保護自己。慢慢地，必定越來越熟悉，等到需要的時候，隨時能派上用場。練習建立界限或許不容易，但就像所有心理療程一樣，循序漸進地改變會慢慢帶來深長悠遠的成效。你將會帶著比現在更有自信的樣子，迎接充滿期待與活力的生活。

界限不等於「絕交」和「劃清界線」
對於韓國文化而言，「界限」或許聽起來很冷漠無情。韓國社會的群體意識強烈，若是把自己與他人區分開來，往往被解讀成跟他人「劃清界線」。也因此，礙於他人的觀感與社會氛圍等因素，許多人難以主動劃出自己的空間。如果你對於界限的概念感到很陌生或不舒服，這都是情有可原的反應。再加上，界限不只肉眼看不見，也很少會有人主動提醒我們要建立界限。所以，界限需要我們自己站出來，為自己做決定。這種陌生的感覺和心理壓力，往往會成為人們接受這個概念的阻礙。其實所有的心理治療方法，都需要在某個程度上消耗情緒、調整行為模式，並投入時間成本。而這些條件，卻會成為我們開啟一段療程的最大阻力。

即便如此，當你能體會到界限為什麼不可或缺時，肯定也會明白，它絕對值得讓你試著踏出改變的第一步。許多神經科學研究指出，當我們改變想法的時候，大腦也會跟著發生變化。舉例來說，當想法改變的時候，情緒同樣也會改變，此時大腦中負責掌管情緒的區域因此變得更加穩定（這個原理就像好比是，當你用不同的角度看待平時很害怕的東西，恐懼感就會下降）。表觀遺傳學理論指出，當認知改變，行為模式會發生變化，基因表現的方式也隨之出現改變。光靠思維，人類就可以改變與生俱來的生物學因子，思維就是如此強大的工具。每當我向諮商的個案，解釋這種新型態的心理治療法時，我都會告訴他們，這個方法是在「改變我們的大腦迴路」、「訓練我們大腦的肌肉」。當然，就算不在諮商室裡，只要你願意在思考和行為上做一些簡單的轉變，隨時都能讓大腦發生變化。

所以我想建議各位，稍稍修改一下對「界限」的刻板印象。界限並不是要我們疏遠他人，成為一個自私的人。它是一個讓我們得以自我保護、自我療癒的安全空間，相當於一座敞開大門後，能瞬間為自己帶來安心感的「心靈庭園」。但是這座庭園不會自己出現，我們得親手打造，親自思考自己喜歡什麼樣的空間，在裡面種下漂亮的樹木與花叢，灌溉水分與肥料，讓它們得以好好長大。種植過程中，還要親手把雜草摘掉。

建立界限的過程就像打造一座庭園，需要持之以恆的努力，是一段彌足珍貴的過程。如果你相信這座庭園能在競爭激烈、生活忙碌的現代社會中，幫助你找回自我核心價值、豐富你的人生。那麼，每當你疲憊之際，隨時都可以來到這座庭園，找回心裡的餘裕。剛開始你或許會感到陌生和不適應，但你可以想像自己正在訓練心理與大腦的肌肉，練習如何慢慢改變想法。如果你願意，我敢保證熟悉與學習如何建立界限的這段旅程，將會充滿各種驚喜與成就感。

《彈性界限》（圖／讀書共和國出版提供）

★本文經讀書共和國出版授權，摘自《彈性界限：結合腦科學x認知心理學x日常練習，建立心靈防護罩》

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
72 0 2940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
比兩顆太陽還夯！　支持者跳過柯黃兩主席找黃瀞瑩合照
連鎖手搖飲公告「春節15天停開發票」遭轟！　總部急道歉
《實習醫生》男星「年僅53歲驟逝」！家屬慟發聲
獨／「鄰家可愛弟弟」刮到2000萬！　彩券行曝中獎過程
過年一堆店沒開！　他激喊「這間是吃飯救星」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連鎖手搖飲PO公告「春節15天停開發票」遭砲轟！總部急道歉

這裡最發財！八路財神廟發財大砲初四開炸　現金從天降民眾瘋搶

設立界限不等於「絕交」　韓國知名心理師：界限讓你身心更平靜

直男刮刮樂「精準玩法曝光」　一票人看傻！人妻怒：好想捏爆

過年一堆店沒開！他激喊「這間是吃飯救星」　PTT笑：除夕就吃了

刮刮樂2秘訣曝光「中獎率離奇高」　網吵翻：真的容易中

國道上午23件事故「最多回堵5公里」　下午11魔王路段恐塞爆

連假吃喝太嗨變「麵包臉」？營養師推「消腫一日菜單」救急

太平山遊樂區3/3起「局部休園2個月」　蹦蹦車也停駛

過年特地南下「吃丹丹漢堡」見公休超崩潰！一票卻讚：幸福企業

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

苗栗自小客台3線自撞！車頭爛毀「電桿歪了」　車內4人送醫

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息　費爾柴德、龍恩有望先來台會合

汽車硬闖新樂街夜市！人海「護送」2hrs脫困...警要開罰了

外媒稱史上最強中華隊！　孫易磊嘗試排打線：真的很難

連鎖手搖飲PO公告「春節15天停開發票」遭砲轟！總部急道歉

這裡最發財！八路財神廟發財大砲初四開炸　現金從天降民眾瘋搶

設立界限不等於「絕交」　韓國知名心理師：界限讓你身心更平靜

直男刮刮樂「精準玩法曝光」　一票人看傻！人妻怒：好想捏爆

過年一堆店沒開！他激喊「這間是吃飯救星」　PTT笑：除夕就吃了

刮刮樂2秘訣曝光「中獎率離奇高」　網吵翻：真的容易中

國道上午23件事故「最多回堵5公里」　下午11魔王路段恐塞爆

連假吃喝太嗨變「麵包臉」？營養師推「消腫一日菜單」救急

太平山遊樂區3/3起「局部休園2個月」　蹦蹦車也停駛

過年特地南下「吃丹丹漢堡」見公休超崩潰！一票卻讚：幸福企業

戒掉衝動購物的「15天緩衝法」　家中更清爽、存款變更多

陳佩琪曝柯文哲最恨無法送別柯爸　到現在仍問「爸爸有找我嗎」

影／賴清德發豪語「怕什麼？」　下一秒糗了！台語挑戰竟卡爆

年後備戰轉職「求職第一關」竟是演算法？美爆發集體訴訟

比兩顆太陽還夯！黃瀞瑩發福袋　支持者跳過柯黃兩主席邀合照

重案回顧／李鴻淵21小時逃亡記！狡猾躲養生館夾層笑言：我好榮幸

連鎖手搖飲PO公告「春節15天停開發票」遭砲轟！總部急道歉

喝酒利尿膀胱快爆了！5種人「半滴都擠不出」　醫揭禍首

這裡最發財！八路財神廟發財大砲初四開炸　現金從天降民眾瘋搶

賴清德昨PO講冷笑話片　陳佩琪今提「青蛙蟾蜍結婚故事」：我也學著講

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

生活熱門新聞

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

刮刮樂中1萬她沒分紅！「男友失望」網吵翻

初四大樂透加碼　「好運5生肖」招財數字曝

今彩539春節加碼1千萬　台南幸運開出

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

搭捷運「阿嬤突拍肩問1句」！外國人傻眼了

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

過年彩券行爆滿人　歌手PO照狠酸「台灣人貪財」

西螺福興宮國運籤　太平媽示警藏轉機

總統遭嘔吐噴濺　廖大乙：國運恐不佳

8大國運籤曝光！「三支下下籤」恐天災人禍的一年

更多熱門

相關新聞

晚餐後「最佳散步時機」　調節自律神經又消疲勞

晚餐後「最佳散步時機」　調節自律神經又消疲勞

早起散步或慢跑，讓人覺得很爽快、很健康，可是應該很多人早上沒有時間運動，因此我建議大家在晚餐後散步。最理想的散步時間，是晚餐後到就寢前1小時左右，慢慢散步約30分鐘至1小時。

副業第一批客戶怎麼來？先從朋友、熟人開始找

副業第一批客戶怎麼來？先從朋友、熟人開始找

教球不教技術！詹詠然傳承心法

教球不教技術！詹詠然傳承心法

自認很普通？不專精也能發展副業賺錢

自認很普通？不專精也能發展副業賺錢

從「漲價仍吸客」現象　找出具競爭力標的

從「漲價仍吸客」現象　找出具競爭力標的

關鍵字：

書摘界限絕交心理學

讀者迴響

熱門新聞

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

對另一半斤斤計較星座Top 3

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

大年初三了還沒回家　母衝租屋處驚見26歲兒已屍僵

挑「這尾數」刮刮樂連中2張！

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

2000萬刮刮樂第3張開出　新北土城20歲房仲抱走

林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！網封真人版柯南

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1區連5年「年年跌3%」

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

花蓮9歲童翻船溺亡　業者曝翻覆原因

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

更多

最夯影音

更多
大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面