生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2026人生重新開機！這4大星座迎轉運年　方向對了一路翻身

▲好運,運氣,轉運,。（圖／pexels）

▲2026年被視為人生轉捩點，4大星座被點名適合重新調整方向。（示意圖／pexels）

記者黃稜涵／綜合報導

新的一年到來，不少人也期待為人生按下「重新開機鍵」，希望在事業、感情或生活節奏上迎來新的轉機，《搜狐網》整理出「2026人生重新開機」的 TOP4 星座，點名這幾個星座在新的一年特別適合調整方向、重整步伐，只要抓對重點，就有機會翻開全新的一頁！

1. 摩羯座：不再硬扛，學會「聰明用力」

過去幾年不少摩羯因為太能扛，讓付出被視為理所當然。2026 年摩羯的關鍵課題在於「為自己的付出定價」。職場上要分清哪些是無可取代的核心價值；在人際關係中避免成為情緒垃圾桶；健康方面也需設下基本生活底線。當摩羯把力氣用在真正值得的地方，成果反而更容易被看見。

2. 天秤座：先站穩自己，關係才能長久

天秤座重視和諧、善於溝通，卻常在顧及他人時忽略自己。2026 年對天秤而言，是「建立界線」的一年。工作上需重新檢視職責範圍，對於超出本分卻無助成長的任務，該談就談；在感情與友情中，也要誠實面對內心感受，避免長期單方面遷就。當天秤願意先站穩自己，關係反而更穩定。

3. 天蠍座：把執著，從過去轉向未來

天蠍座行動力強、專注度高，但也容易把心力投注在沒有結果的人事物上。2026 年天蠍的好運關鍵，在於一次「內心清倉」，果斷結束無法帶來成長的關係與計畫，把專注力放回可累積、可轉移的能力上，努力將開始獲得正向回饋，同時也需正視長期壓力與睡眠問題。

4. 雙子座：學會關掉雜訊，專注前進

在資訊爆炸的時代，雙子座容易被過多選項分散心力。2026 年雙子的關鍵在於「篩選」，減少無效資訊輸入，專注一到兩條最具成長性的方向，並在人際關係中追求質而非量。當雙子願意慢一點走完完整循環，長期成果反而更穩定。

星座運勢2026新年轉運星座

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

