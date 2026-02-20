空安會高層互毆　2人為「1支隨身碟」掛彩都判刑

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

常受官方委託代訓環保技術人員的台灣空氣品質健康安全協會，2024年發生高層主管打架事件，協會實際負責人李冠億懷疑即將離職的秘書長楊天佑，擅自用隨身碟拷貝協會文件，要求檢視被拒，涉揮拳打傷楊男頭臉，自己也被楊男勒頸反擊掛彩，2人互控傷害，台北地院認定雙方都有錯，各判刑3月、皆得易科罰金，可上訴。

判決指出，李冠億認為楊天佑不適任秘書長，楊男同意離職但拒簽自願離職切結書，2024年3月8日下午3點多，2人在協會內為此吵架，楊男掉頭回辦公室打包，李男看見楊男從公務電腦拔出1個隨身碟，要求楊男交出、查看有無擅自拷貝協會文件，「有的話麻煩留下隨身碟，如果沒有，就帶走」。

楊男不肯，2人拉扯時，李男涉揮拳毆打楊男頭臉，楊男對李男勒頸反制，並涉持不明銳器攻擊，協會職員急忙拉開2人勸架，2人在警員趕到處理後，仍不停指責對方，李男左頸與左手挫傷、右臂被劃出1道10公分長的傷口滲血，楊男腦震盪加上右眼眶與右肘挫傷，各自驗傷提告。

李男認罪想和解，聲稱楊男不交出隨身碟卻掐他脖子，楊男不認罪，堅稱李男邊揍他邊喊叫「不要打我」、「打我幹嘛」，製造互毆假象，企圖免除對他未休特休假、代墊款與資遣費等應付款項，他當下根本沒還手、「我是挨打！」他更具狀罵李男「生性兇暴、霸凌無度、扣剋成性的慣老闆」等語。

法官勘驗楊男提出的蒐證錄音，確認雙方爭搶隨身碟進而互毆，但楊男自稱受傷減損聽覺，法官不採信，認為楊男領到的身心障礙證明鑑定日期，距離本案發生已1年半有餘，難以建立關聯性。

法官指雙方不理性採取合法方式解決爭端，李男毆打楊男人體重要且脆弱的頭部，楊男持銳器攻擊李男增加危害性，2人舉動都應受責難，楊男雖不認罪但受傷較重，雙方事前又因會務爭執而有嫌隙，據此依傷害罪各判刑3月、皆得易科罰金，可上訴。

台灣空氣品質健康安全協會成立於2018年，宗旨為結合產官學與媒體，透過推動政策、推廣技術與推行檢測等面向，改善生活環境與公共衛生，常受官方委託代訓相關專業人員，現任理事長為前環境保護署署長沈世宏。