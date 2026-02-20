　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

空安會高層互毆　2人為「1支隨身碟」掛彩都判刑

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

常受官方委託代訓環保技術人員的台灣空氣品質健康安全協會，2024年發生高層主管打架事件，協會實際負責人李冠億懷疑即將離職的秘書長楊天佑，擅自用隨身碟拷貝協會文件，要求檢視被拒，涉揮拳打傷楊男頭臉，自己也被楊男勒頸反擊掛彩，2人互控傷害，台北地院認定雙方都有錯，各判刑3月、皆得易科罰金，可上訴。

判決指出，李冠億認為楊天佑不適任秘書長，楊男同意離職但拒簽自願離職切結書，2024年3月8日下午3點多，2人在協會內為此吵架，楊男掉頭回辦公室打包，李男看見楊男從公務電腦拔出1個隨身碟，要求楊男交出、查看有無擅自拷貝協會文件，「有的話麻煩留下隨身碟，如果沒有，就帶走」。

楊男不肯，2人拉扯時，李男涉揮拳毆打楊男頭臉，楊男對李男勒頸反制，並涉持不明銳器攻擊，協會職員急忙拉開2人勸架，2人在警員趕到處理後，仍不停指責對方，李男左頸與左手挫傷、右臂被劃出1道10公分長的傷口滲血，楊男腦震盪加上右眼眶與右肘挫傷，各自驗傷提告。

李男認罪想和解，聲稱楊男不交出隨身碟卻掐他脖子，楊男不認罪，堅稱李男邊揍他邊喊叫「不要打我」、「打我幹嘛」，製造互毆假象，企圖免除對他未休特休假、代墊款與資遣費等應付款項，他當下根本沒還手、「我是挨打！」他更具狀罵李男「生性兇暴、霸凌無度、扣剋成性的慣老闆」等語。

法官勘驗楊男提出的蒐證錄音，確認雙方爭搶隨身碟進而互毆，但楊男自稱受傷減損聽覺，法官不採信，認為楊男領到的身心障礙證明鑑定日期，距離本案發生已1年半有餘，難以建立關聯性。

法官指雙方不理性採取合法方式解決爭端，李男毆打楊男人體重要且脆弱的頭部，楊男持銳器攻擊李男增加危害性，2人舉動都應受責難，楊男雖不認罪但受傷較重，雙方事前又因會務爭執而有嫌隙，據此依傷害罪各判刑3月、皆得易科罰金，可上訴。

台灣空氣品質健康安全協會成立於2018年，宗旨為結合產官學與媒體，透過推動政策、推廣技術與推行檢測等面向，改善生活環境與公共衛生，常受官方委託代訓相關專業人員，現任理事長為前環境保護署署長沈世宏。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
72 0 2940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大樂透2億獎號來了！百萬紅包「還有256組」等你來搶
混血戰力「龍仔」抵台！拍影片深情告白
快訊／新北永福橋嚴重車禍！小黃逆向撞飛男騎士命危
快訊／俄貝加爾湖觀光車墜冰窟！冰面翻覆「9人僅1獲救」
《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北永福橋嚴重車禍！小黃逆向撞飛男騎士…命危搶救中

空安會高層互毆　2人為「1支隨身碟」掛彩都判刑

快訊／台南民宅大火「狗狗受困命危」　飼主痛哭嘴對嘴吹氣救命

重案回顧／「報仇9年不晚」後悔了！李鴻淵抄經：下輩子做牛做馬

通緝犯三重騎車載妻逛街遭攔查　自爆「剛剛吸完」多一條毒駕

沒見過面就要匯錢買房　萬華婦差點為「網路情郎」掏出積蓄

相驗結果曝光！嘉義男年初三遭4人痛毆倒地　被發現時已屍僵

獨／台灣社群平台成網軍戰場　網路妨害名譽案近3年暴增2.5倍

9歲童命喪鯉魚潭！縱管處全面調閱監視器...清查快艇有無超速

快訊／鯉魚潭天鵝船翻覆「9歲童溺亡」！　業者涉過失致死5萬交保

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

苗栗自小客台3線自撞！車頭爛毀「電桿歪了」　車內4人送醫

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

外媒稱史上最強中華隊！　孫易磊嘗試排打線：真的很難

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息　費爾柴德、龍恩有望先來台會合

汽車硬闖新樂街夜市！人海「護送」2hrs脫困...警要開罰了

快訊／新北永福橋嚴重車禍！小黃逆向撞飛男騎士…命危搶救中

空安會高層互毆　2人為「1支隨身碟」掛彩都判刑

快訊／台南民宅大火「狗狗受困命危」　飼主痛哭嘴對嘴吹氣救命

重案回顧／「報仇9年不晚」後悔了！李鴻淵抄經：下輩子做牛做馬

通緝犯三重騎車載妻逛街遭攔查　自爆「剛剛吸完」多一條毒駕

沒見過面就要匯錢買房　萬華婦差點為「網路情郎」掏出積蓄

相驗結果曝光！嘉義男年初三遭4人痛毆倒地　被發現時已屍僵

獨／台灣社群平台成網軍戰場　網路妨害名譽案近3年暴增2.5倍

9歲童命喪鯉魚潭！縱管處全面調閱監視器...清查快艇有無超速

快訊／鯉魚潭天鵝船翻覆「9歲童溺亡」！　業者涉過失致死5萬交保

快訊／大樂透2億獎號來了！百萬紅包「還有256組」等你來搶

混血戰力「龍仔」龍恩抵台！拍影片深情告白「榮幸代表台灣」、27日隨隊

嗆爆南韓！日外相茂木敏充喊「竹島是日本領土」　韓怒召大使抗議

2026人生重新開機！這4大星座迎轉運年　方向對了一路翻身

日本禽獸父「性侵2親女兒」！害15歲姊亂倫產子　14歲妹墮胎

青年編劇閃耀全國！彰化囝仔莊榮祚奪「優良電影劇本」特優獎

新加坡大滿貫資格賽捷報！郭冠宏首輪開紅盤　張佑安、簡彤娟連過兩關

快訊／新北永福橋嚴重車禍！小黃逆向撞飛男騎士…命危搶救中

高鐵自由座排隊全被撞開！男替女友卡位挨轟　竟被爆是牙醫

大肌肌猛男健身一半...橘貓「鑽胸口討摸」　他當場融化秒變貓奴

【這表情XD】黃金獵犬訓練等待！看食物在鼻子上敲無奈

社會熱門新聞

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

大年初三了還沒回家　母衝租屋處驚見26歲兒已屍僵

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

花蓮9歲童翻船溺亡　業者曝翻覆原因

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

父偷香水草莓要給女兒吃　園主急報警：剛噴藥恐中毒

26歲兒未返家團圓已屍僵　母淚崩同意解剖查真相

即／台27線兩車對撞現場曝　11人受傷最小6歲

一句「太孤單」刺痛人心　8旬獨居嬤深夜街頭枯坐

漢神巨蛋認了監視器死角！37歲媽遭踢裂下體淚求畫面

9歲童魂斷鯉魚潭　檢追查是否快艇造浪奪命

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

快訊／台27線重大車禍 　2車相撞釀11人傷

花蓮鯉魚潭9歲童亡！　目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

更多熱門

相關新聞

鄰居糾紛「強拍幼童」　婦手機摔壞還得賠錢

鄰居糾紛「強拍幼童」　婦手機摔壞還得賠錢

北市1名廖姓女子和樓上鄰居徐女因故勢如水火，見面就吵架，2023年間，廖女晚上出門倒垃圾，持手機近距離對著剛到家下車的徐女狂拍，更將鏡頭對著徐女2名年幼子女問「有這種爸媽丟不丟臉」等語，徐女和丈夫謝男奮力保護孩子，告廖女求償，法官判決廖女須賠3萬9000元確定。

惡鄰揍人裝無辜　在跟石頭及樹講話

惡鄰揍人裝無辜　在跟石頭及樹講話

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

33員工年關難過！嘉義檜意森活村欠資遣費逾300萬

33員工年關難過！嘉義檜意森活村欠資遣費逾300萬

關鍵字：

傷害互毆隨身碟腦震盪銳器資遣費

讀者迴響

熱門新聞

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

挑「這尾數」刮刮樂連中2張！

大年初三了還沒回家　母衝租屋處驚見26歲兒已屍僵

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

對另一半斤斤計較星座Top 3

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！網封真人版柯南

2000萬刮刮樂第3張開出　新北土城20歲房仲抱走

林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1區連5年「年年跌3%」

過年一堆店沒開！他激喊「這間是吃飯救星」

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

更多

最夯影音

更多
大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面