港務公司將放寬專業類報考科系　盼5年招募500名新血

▲台灣港務公司5年招募500名新血。（圖／台灣港務公司提供）

記者周湘芸／台北報導

受少子化及民間高薪搶人影響，近年公部門及國營事業專業人才缺工嚴重，台灣港務公司新任董事長周永暉接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，近年港務類跟資訊類缺額明顯，預計明年放寬專業職缺報考科系，未來5年將招募500名新血。

周永暉指出，港務公司編制員額為2,500人，目前實際在職僅2,200人，缺口達300人，主要集中在「港務類」及「資訊類」人才，分析區域差異，北區流動率最高，花蓮港招募最為困難，中南部地區民眾進入國營事業服務的意願則相對較高。除了少子化導致勞動力減少，民間企業祭出高薪搶人、畢業生選擇多元化，皆是造成缺工主因。

為因應現有缺額及未來幾年的退休潮，他表示，未來5年將招募500名新血，其中，今年將正取141人、備取191人，並規劃明年開始調整考試制度，放寬專業類別報考科系，像是資訊類開放不分系學生報考，另也從寬檢討與高雄科技大學、海洋大學的建教合作模式，希望畢業生優先選擇到港務公司服務。

面對國營事業薪資待遇彈性有限，周永暉認為，年輕族群選擇工作時，除了待遇，更重視福利制度、生活照顧、工作環境及個人成就感。他強調，港務公司將盡力滿足員工在這些面向的需求，並提供專業領域內的精進機會，以留住優秀人才。