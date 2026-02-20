日本禽獸父「性侵2親女兒」！害15歲姊亂倫產子　14歲妹墮胎

▲日本一對未成年姊妹因遭親生父親性侵，雙雙懷孕。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本福岡縣一名惡狼父親2024年6月起性侵2名未成年的親生女兒長達8個月，導致姊姊懷孕生子，妹妹懷孕後被迫墮胎。檢方痛批他「極其卑劣」，向法官求處重刑17年。

根據《每日放送》報導，這起駭人聽聞的亂倫性侵案發生在2024年6月至2025年2月。根據判決書內容，這名父親先是在2024年6月到8月間，在福岡縣內的自家對當時年僅15歲的大女兒伸出狼爪。等到大女兒年滿16歲後，他更利用身為監護人的權勢地位，在2025年1月到2月間持續性侵得逞。

不僅如此，他還將魔爪伸向年僅14歲的小女兒，同樣在2025年1月到2月間對她施加性暴力。

檢方嚴厲譴責這名父親的惡行指出，「被告對女兒們反覆犯案，完全不顧她們的人格與尊嚴，每一次犯行都極其卑劣」。檢方同時強調，「他展現出明顯的慣犯特質，這些犯行都是慣性犯罪的一部分」，被告犯罪動機純粹是「為了滿足自己的性慾，其自私的動機與過程毫無可寬恕之處」。

檢方也指出，「2名被害少女的性自主權遭到嚴重侵害，她們所承受的身體痛苦與精神創傷令人難以想像，其身心發展將受到長遠的負面影響，連帶使其他家人也蒙受精神痛苦」。

被告在被逮捕前一直否認犯行，檢方認為，「他並未真誠面對自己的行為及其嚴重性，反省態度明顯不足」。

綜合全案情節，檢方表示，「本案在不同意性交罪、監護者性交罪的量刑標準中，屬於相當惡質的類型」，即使考量被告認罪等有利情狀，「其刑事責任仍極其重大」，認為「必須將被告長期收容於矯正機構，施以嚴格的矯正教育，以負起相應的刑責並培養守法精神」，因此向法院求處懲役17年。

ETtoday新聞網提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。