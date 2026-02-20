華航前會計經理「作假帳吞公款」　高院判賠3600萬元

▲中華航空公司駐越南的會計經理，多年前發生侵占公款案件。（圖／記者蔡玟君攝）

記者吳銘峯／台北報導

前華航駐越南呂姓會計經理，在2002到2006間，利用職務之便作假帳，侵占華航公款美金30餘萬（約新台幣1千餘萬），呂男最後遭判刑10月定讞。華航起訴求償指出，呂男還有其他虧空公款情事，高等法院更一審審理後，判決呂男須賠償美金115萬餘元（約新台幣3600萬）。可上訴。

本案檢方起訴指出，呂男與華航簽訂外派承諾書，於2002年10月間到2006年9月間外派到越南擔任會計經理，被華航發現款項短少，經過清查發現，呂男夥同2名越南籍員工作假帳，明明收到現金款項，卻在公司現金日報表上登載成「應收帳款」，並將現金侵占己用。

此外，檢方也查出，呂男每隔一段期間就會將現金補回，好將「應收帳款」結帳，以規避公司例行性查帳。而在他2006年9月交接職務時，已經藉此侵占852筆現金，總計超過美金30萬元，案經桃園地方法院審理後，一審判決呂男有期徒刑10月、得易科罰金新台幣30萬元，檢辯雙方未經上訴而定讞。

刑案部分定讞後，華航再提出民事訴訟求償。華航主張，呂男另外還虛列客運營業現銷現金（包含虛列旅行社之應收帳款近美金60萬、虛列其餘客運營運之應收帳款美金44萬），並記載於會計帳冊上而挪用現金，導致公司還受有超過美金104萬餘元之損害，因此這部分也加計，總共求償美金140萬餘元（約新台幣4400餘萬）。

但一審士林地院審理後，根據刑案有罪確定判決的認定，認為呂男造成公司損失應為美金22萬餘元；而呂男在案發後曾經補償公司美金13萬餘元，另外公司也在案發後先扣下應該給付給呂男的退休金美金11萬餘元。因此兩相扣抵，一審反而改判華航須賠償給呂男新台幣78萬餘元。

案件上訴第二審，華航追加呂男賠償當時簽下外派承諾書的違約金美金11萬餘元。而高院二審審理後，改判決呂男須賠償近美金10萬元，全案再經廢棄發回更審。高院更一審又改認定呂男造成公司損害高達美金140萬餘元，經過扣抵後，高院改判呂男須賠償美金115萬餘元（約新台幣3600萬）。