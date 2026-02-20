台中男修漏水踩空癱瘓！大小便失禁慘一生　老闆代價出爐

▲台中一名工人施工時踩空導致下身癱瘓，老闆因為沒提供防護措施，遭判刑。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市一名彭男與員工羅男替人整修屋頂漏水，結果羅男不慎從4.35公尺高處跌落，導致胸腰椎受損、下身癱瘓，無法正常排便排尿。老闆彭男因為沒提供安全防護遭起訴，法院依過失致重傷罪處有期徒刑5月。

檢警查，彭男經營修繕工作，以日薪3000元雇用羅男，經由一名吳男轉包一處房屋修繕工程，並於2024年10月進場施工，替該屋屋頂替換石棉瓦。

結果羅男在拆除時，不慎從高度約4.35公尺處踩空跌落，導致胸椎第11-12節以及腰椎第1-2節脊髓受損，並且右腳跟骨爆裂性骨碎，經送醫急救後，仍因傷截癱，下肢無力無法正常排便，肌力僅約3分。

檢方認為，彭男並未提供安全設備給羅男，並且應注意設置適當強度且寬度在30公分以上踏板，或於下方墜落範圍裝設堅固格柵或安全網，且應注意讓工人確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具，但前述設備均無。

法院審酌，彭男便宜行事，未於施工現場架設強度適當之踏板，也未裝設堅固格柵、安全網，被害人未佩戴安全帽從高處墜落受傷，最終導致癱瘓之重傷害結果，考量犯後坦承犯行，未能達成和解，依過失致人重傷害罪處有期徒刑5月，可易科罰金。