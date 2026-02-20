台灣之光！高科大生考究泰國歷史　設計紀念品將上架皇室博物館

▲高科大5名學生前往泰國朱拉隆功大學建築學院實習，為皇室博物館設計紀念品，將在當地上架販售。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

國立高雄科技大學推動跨國學術與產業合作，自2024年與「泰國朱拉隆功大學建築學院」簽署合作備忘錄後，連續2年選送學生赴泰實習。2025年由教育部「新南向學海築夢計畫」補助，共5名學生前往泰國進行為期2個月的實習課程，其為朱拉隆功大學管理的「Dara Museum（達拉博物館）」所設計的紀念品，獲採納後預計於今年在泰國清邁正式量產販售。

▲位於泰國清邁古城的Dara Museum，原為泰王Rama V (拉瑪五世) 的王妃Dararasmee (達拉拉斯米) 的故居。（圖／記者許宥孺翻攝）



整合文化與市場，設計成果獲泰方採用

高科大工設系副教授張祥唐表示，2025年一共5位創新設計學院學生獲選至泰國進行2個月的實習課程，包括工設系林妍艾、吳婉慈、沈筱沁、杜宇婕等４人，文創系陳亭蓁1人。實習期間，5位學生參與泰國皇家清邁Dara Museum Shop的紀念品設計專案，設計成果已獲得採納，包括雨傘、托特包、馬克杯等設計品將正式量產販售。

▲高科大學生設計的圖紋獲得泰國皇家商品採用並商品化。（圖／記者許宥孺翻攝）



▲紀念品融合了皇家元素、生活需求，馬克杯、雨傘、托特包等商品在皇室博物館上架販售。（圖／記者許宥孺翻攝）

深入泰國皇室歷史，將文化圖騰轉譯為商品

此次設計主題圍繞清邁古城的Dara Museum發想，該址原為泰王拉瑪五世（Rama V）的王妃達拉拉斯米（Dararasmee）的故居達拉皮隆宮（The Dara Pirom Palace），目前由朱拉隆功大學管理。

為使設計符合背景，學生在前期深入研究王妃的喜好與歷史脈絡，並將皇家元素轉譯為圖騰設計。張祥唐指出，此專案考驗學生對市場消費、場域活化及歷史文化等多元資訊的整合能力，又經過漫長的審查討論後正式商品化，能在設計人才豐沛的泰國獲得皇室博物館選品肯定並上架販售，對學生而言是很大的鼓舞。

除了參與商品開發專案，參與實習的5名學生也順利完成朱拉隆功大學建築學院的設計課程並取得學分。學生表示，透過實地走訪清邁了解泰北歷史背景，並將文化圖騰應用於實作中，讓這2個月的跨國交流收穫豐碩。