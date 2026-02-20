　
地方 地方焦點

台灣之光！高科大生考究泰國歷史　設計紀念品將上架皇室博物館

▲國立高雄科技大學工設系及文創系學生共5人由教育部新南向學海築夢計畫補助支持，於2025年暑假前往泰國設計領域知名學校「泰國朱拉隆功大學建築學院」參與海外實習課程，並為皇室位於清邁的Dara Museum設計紀念品，日前傳回獲選的好消息，即將在當地上架販售。。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高科大5名學生前往泰國朱拉隆功大學建築學院實習，為皇室博物館設計紀念品，將在當地上架販售。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

國立高雄科技大學推動跨國學術與產業合作，自2024年與「泰國朱拉隆功大學建築學院」簽署合作備忘錄後，連續2年選送學生赴泰實習。2025年由教育部「新南向學海築夢計畫」補助，共5名學生前往泰國進行為期2個月的實習課程，其為朱拉隆功大學管理的「Dara Museum（達拉博物館）」所設計的紀念品，獲採納後預計於今年在泰國清邁正式量產販售。

▲位於泰國清邁古城的Dara Museum，原為泰王Rama V (拉瑪五世) 的王妃Dararasmee (達拉拉斯米) 的故居：。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲位於泰國清邁古城的Dara Museum，原為泰王Rama V (拉瑪五世) 的王妃Dararasmee (達拉拉斯米) 的故居。（圖／記者許宥孺翻攝）

整合文化與市場，設計成果獲泰方採用

高科大工設系副教授張祥唐表示，2025年一共5位創新設計學院學生獲選至泰國進行2個月的實習課程，包括工設系林妍艾、吳婉慈、沈筱沁、杜宇婕等４人，文創系陳亭蓁1人。實習期間，5位學生參與泰國皇家清邁Dara Museum Shop的紀念品設計專案，設計成果已獲得採納，包括雨傘、托特包、馬克杯等設計品將正式量產販售。

▲高科大學生設計的圖紋獲得泰國皇家商品採用並商品化，是很重要的肯定。圖為馬克杯產品。。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高科大學生設計的圖紋獲得泰國皇家商品採用並商品化。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲融合了皇家元素、生活需求、市場接受度等諸多條件完成設計，最終將有馬克杯、雨傘、托特包等商品在皇室博物館上架販售。。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲紀念品融合了皇家元素、生活需求，馬克杯、雨傘、托特包等商品在皇室博物館上架販售。（圖／記者許宥孺翻攝）

深入泰國皇室歷史，將文化圖騰轉譯為商品

此次設計主題圍繞清邁古城的Dara Museum發想，該址原為泰王拉瑪五世（Rama V）的王妃達拉拉斯米（Dararasmee）的故居達拉皮隆宮（The Dara Pirom Palace），目前由朱拉隆功大學管理。

為使設計符合背景，學生在前期深入研究王妃的喜好與歷史脈絡，並將皇家元素轉譯為圖騰設計。張祥唐指出，此專案考驗學生對市場消費、場域活化及歷史文化等多元資訊的整合能力，又經過漫長的審查討論後正式商品化，能在設計人才豐沛的泰國獲得皇室博物館選品肯定並上架販售，對學生而言是很大的鼓舞。

除了參與商品開發專案，參與實習的5名學生也順利完成朱拉隆功大學建築學院的設計課程並取得學分。學生表示，透過實地走訪清邁了解泰北歷史背景，並將文化圖騰應用於實作中，讓這2個月的跨國交流收穫豐碩。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

高科大泰國朱拉隆功大學建築學院海外實習設計跨國合作紀念品達拉博物館

