地方 地方焦點

最高領3萬！高雄「就醫補助」即起受理　申請資格、項目一次看

▲▼批價,掛號。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄提供就醫障礙補助，可補助弱勢族群掛號費、住院膳食等。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

為協助經濟弱勢市民減輕醫療負擔，高雄市衛生局自2011年起持續申請衛生福利部「公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫」，補助其健保部分負擔、住院膳食費及掛號費等醫療費用。今年度已獲核定596萬5000元補助經費，即日起受理申請。

及時雨緩解龐大醫療費

這項補助計畫多年來成為無數弱勢家庭的後盾。衛生局表示，自幼患有輕度智能障礙的「小怡」（化名），雙親早逝後與九旬祖母仰賴生活補助度日。一場突如其來的車禍造成小怡大腿嚴重骨折，龐大的住院手術費用讓原本拮据的家庭陷入愁雲慘霧。所幸在醫院社工協助下，及時申請到就醫補助，才讓小怡得以在無經濟後顧之憂下安心復健。小怡一家對這筆及時雨深表感激，讓她們感受到社會的溫暖。

▲▼救護車,急診,送醫。（圖／記者吳世龍攝）

▲救護車費用也在補助範圍內。（圖／記者吳世龍攝）

累計受惠近 8000 人 補助項目多元全面

衛生局表示，計畫補助對象為設籍高雄市，具低收入戶、中低收入戶或其他經區公所及社會局認定並開立證明的經濟弱勢者，補助項目包含健保部分負擔、住院膳食費、掛號費、健保欠費（每人每年上限3000元）、救護車費用（每人每年上限6000元）、偏遠地區交通費（每人每年上限2000元），以及無健保身分者的自付醫療費用（限健保給付範圍內）每人每年補助總額3萬元為上限。

衛生局統計顯示，截至2025年，此計畫已協助7974位市民，累計補助3萬7792人次，有效降低經濟弱勢市民醫療經濟壓力，保障其就醫權益。過去3年主要補助健保部分負擔費用，補助金額達1316萬2986元，其次為住院膳食費，補助433萬5623元。

2月起受理申請　經費用罄提前截止

該計畫的推動，讓更多經濟弱勢市民能夠獲得醫療保障，安心就醫，減輕家庭經濟壓力。衛生局提醒，申請期自即日起至10月31日止，年度經費有限，用罄將提前截止。符合補助資格者，請備妥收據正本、印章、存摺影本及證明文件，向各區衛生所或就醫醫院社工洽詢，或撥打專線 07-7134000 分機 6104。

▲弱勢就醫補助。（圖／記者許宥孺翻攝）

關鍵字：

高雄衛生局弱勢就醫補助

