生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

出門趕時間？社群爆紅「2/3法則」：髮型、妝容、穿搭選兩樣　輕鬆打造模特兒下班風

▲▼造型,社群,過年,上班,23法則,髮型,妝容,穿搭。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲社群平台上爆紅的「三分之二原則」（2/3 Rule），強調在「髮型、妝容、穿搭」中任選兩項重點打理，即便穿著休閒也能散發出如模特兒私服般的隨性時髦感。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

年假好多天，放假放到整個人都懶懶散散，穿了好幾天寬鬆睡褲、隨手用鯊魚夾盤起頭髮後，總會有那麼一個瞬間，讓人想重新打理自己。與其穿著睡褲出門辦事，或是頂著濕漉漉的頭髮趕去上班，換上一套漂亮的衣服，讓自己心情愉悅地踏出家門，聽起來顯然有趣得多。國外網站《Bustle》分享，近期TikTok上瘋傳一套「三分之二原則（2/3rule）」，創作者@itschelseanicole分享，這套原則能讓人在有限時間內，依然散發從容優雅的質感，關鍵就在於髮型、妝容與穿搭這三項指標中，只要搞定其中兩項即可。

「三分之二原則」正流行：懶人也能擁有高級感

▲▼造型,社群,過年,上班,23法則,髮型,妝容,穿搭。（圖／取自免費圖庫pexels）

回想一下，當你想「盛裝打扮」時得花多少時間？從洗全身澡開始，接著是保養，然後還得拿著造型工具，站著吹頭髮吹到手痠。化妝更是耗時，尤其是修容和貼睫毛，更別提還要糾結穿哪套衣服。

這正是為什麼「三分之二原則」會引起這麼多關注。正如@itschelseanicole所說，當你想看起來體面，卻不想大半天都耗在浴室裡時，這就是完美的應對方式。只要從「髮型、妝容、穿搭」中選兩樣重點處理，就能省下時間與心力，把精力留給這一天更重要的事。

隨性不隨便，打造模特兒私服風

▲▼造型,社群,過年,上班,23法則,髮型,妝容,穿搭。（圖／取自免費圖庫pexels）

對許多人來說，這個原則是打造「時髦感」的保證。仔細觀察那些時尚指標人物，他們其實很少24小時都處於完美全妝狀態；相反地，他們身上總會有一點點「未完成」的痕跡，正是這種特質營造出放鬆、有如模特兒下班後的隨性氛圍。

創作者@tinableszynski表示，她就是這個原則的擁護者。她在影片中展示了自己的造型：穿著漂亮的黑色上衣、戴上精緻飾品，妝容完美無瑕，但頭髮卻顯得有些凌亂。「我的頭髮真的很該梳一下，但我偏不，因為我有達成三分之二了，」她在片中說道。結果，這種不經意的感覺反而成了她造型的一部分。

告別狼狽，避免尷尬的偶遇

▲▼造型,社群,過年,上班,23法則,髮型,妝容,穿搭。（圖／取自免費圖庫pexels）

當你想擺脫低潮、提升自信，卻又不想一口氣從0分努力到100分時，這套原則也非常適用。創作者@cocotakes在影片中分享，「三分之二原則」提升了她的自信心，尤其是在城市生活，你永遠不知道會遇到誰。

為了避免在沒打扮時遇到尷尬的場面，畢竟人們總是在最邋遢的時候遇到前任，她堅持執行這個原則。影片中，她穿上可愛的衣服、擦了潤色隔離霜，雖然沒弄頭髮直接紮起來，但她笑著說：「墨鏡也可以算在化妝的一環喔！」

職場加分，散發專業氣場

▲▼造型,社群,過年,上班,23法則,髮型,妝容,穿搭。（圖／取自免費圖庫pexels）

另一位創作者@ridamedia則指出，這套原則非常適合職場。在需要開會或簡報的日子裡，你想看起來專業得體，卻不想犧牲珍貴的睡眠時間，或因為捲頭髮而冒著遲到的風險。

她甚至提到，這個原則讓她在辦公室裡更被認真對待。有網友在留言區表示認同：「說來現實，但我在全球百大企業工作，當我開始注意穿著後，真的有更多人主動過來跟我交談。」如果你想增強自信，不妨利用這套方法，讓自己更有氣勢地掌控全場。

擺脫「頹廢模式」的快速捷徑

當然，這個社交妙招也能幫你快速結束長時間的「廢人模式」。比如假期過後，你可能連續兩週都沒化妝、沒穿像樣的衣服出門。創作者@sonias.22在近期的影片中說：「我雖然穿著運動服，但我弄了頭髮也化了妝，這讓我感覺好多了。這是在提醒你，如果你覺得自己最近像個邋遢的小怪物，快去達成三分之二吧！」

要實踐這個原則，只需思考哪兩項對當下的你最容易，或你最在意哪兩項。有些人優先考慮吹整髮型和漂亮衣服；有些人則確保底妝發亮，這樣即便穿著舒服的牛仔褲和舊T恤，也不會覺得自己太隨便。無論你選擇哪兩項，「三分之二原則」都能讓打扮過程變得更輕鬆、更有趣，讓你更有自信地迎接新的一天。

