全國評比雙優等！高雄榮獲城鎮風貌　5千萬9計劃建高品質公共空間

▲大寮義仁社區「義仁古井」社區自力完成營造之獨特風貌。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府在城鎮經營與環境營造上的卓越表現再度獲得國家級肯定。內政部國土管理署日前公布「城鎮風貌及創生環境營造計畫」執行績效評鑑結果，高雄市政府憑藉優異的執行成效與卓越的橫向整合能力，在激烈競爭中脫穎而出，一舉奪下整體表現及環境景觀總顧問兩項「優等」殊榮，締造全國評比的雙優等佳績。

都市發展局長吳文彥指出，此次獲獎反映出市府團隊在工程施工品質與後續維護管理上的高度專業。市府與環境景觀總顧問建立了緊密的合作機制，不僅在規劃初期廣泛蒐集在地居民意見，讓工程成果更貼近民意需求，更在執行過程中導入韌性基盤與低碳政策理念。顧問團隊在關鍵技術如材料介面處理與排水截水系統上提供專業指導，並建立與社區規劃師的協作共學機制，有效提升了公共環境的整體質感與市民滿意度。

▲旗山區東九道之驛計畫」兼顧整體排水機能與休憩使用需求。（圖／記者吳世龍翻攝）

本次受評計畫充分展現了多元且具地方識別性的城鎮策略。以「旗山區東九道之驛計畫」為例，其微滯洪草坡的上下共構設計，成功兼顧了排水機能與大眾休憩需求；「美濃文化生態散步策」則透過細緻的鋪面與植栽設計，完美呈現客家文化的書香底蘊。此外，獲內政部推薦為優良案例的「鳳山行城漫旅」，以簡約、減量且易維護的模式優化步道與排水系統；大寮義仁社區的「義仁古井」計畫則展示了由下而上的社造力量，透過地形平整與花間水道的規劃，解決豪雨排水問題，更凝聚了社區老幼的情感。

展望未來，都發局強調市府將秉持「積極爭取、專業執行」的精神，在國土管理署的支持下，持續推動各項環境營造計畫。目前114年度已核定九項計畫，總經費達新臺幣5,080萬元。市府將持續強化因應氣候變遷的韌性建設，並汲取優良案例經驗，打造更多兼具美學與功能的高品質公共空間，全面翻轉城市風貌並提升高雄的生活品質。

▲美濃文化生態散步策」步道入口。（圖／記者吳世龍翻攝）