看穿社交隱形情勒　精神科醫解析兩大地雷關鍵句

▲別人的片面之詞，不該成為焦慮的來源。（示意圖／翻攝unsplash、pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

每個人或多或少都有焦慮與不安的時刻，尤其現代人社交壓力與日俱增，人際關係中的「隱形勒索」往往是造成心理負擔的主因。擁有超過33萬冊銷量的日本精神科醫師Tomy，就在著作《精神科醫Tomy教你放下內心執著的方法》提到日常對話中常見的兩大地雷關鍵句，其背後隱藏著深層的支配欲與控制企圖，若身邊出現頻繁使用這兩句話的人，建議提高警覺保持社交距離。

地雷關鍵句一：「我是為你好才說的」

Tomy指出，在一段健康的信任關係中，建議的給予通常是自然的，並不需要透過「為你好」這類刻意的說法來補強動機，當對方說這句話時，多半代表雙方並未建立足夠的信任，卻仍想強行輸出個人意見，這類話語背後，往往夾雜著支配慾與自我保護的心理，試圖用善意包裝要求，修改對方的行為以符合自身利益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

地雷關鍵句二：「大家都在說你……」

針對職場或小團體中常見的「大家都在說」這類情況，Tomy直言這通常是更具殺傷力的社交陷阱。他指出，所謂的「大家」，事實上，大多只是說話者個人的片面意見，將個人不滿偽裝成群體共識來製造壓力，讓聽者產生被多數否定的錯覺，進而感到不安或動搖，使其為了「合群」或「止損」而做出妥協，成為一種變相的心理操控。

面對這類隱形的情緒勒索，判斷一段建議或提醒是否真的對自己有幫助，應該由當事人自行決定，而非被話語強行定義，當聽到關鍵字時，與其急著內化或自責，不如先冷靜辨識背後動機，適度拉開距離，反而更有助於保護心理界線。