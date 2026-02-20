深山不再資訊孤島　宜大神盾衛星守護山區智慧林業登國際

▲▼宜蘭大學設置於宜大實驗林場森林區的兩台衛星模組的「智慧林業」新技術設備。（圖／宜蘭大學提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭大學與神盾衛星合作，成功突破深山訊號不良的限制，打造全天候即時掌握森林健康狀況監測 ，及防災救命的關鍵利器「智慧林業」新技術。這項創新成果已於美國拉斯維加斯 CES 2026 大展中亮相，展現臺灣在環境保護與科技應用上的實力。

宜蘭大學表示，過去，山區訊號不穩一直是森林研究的難題，研究人員必須親自深入山林蒐集數據，耗時又費力。宜大因此導入與神盾衛星、Viasat 共同開發的「混合式物聯網」，讓森林監測設備即使在無手機訊號的深山，也能透過衛星即時傳送數據。包括樹木健康狀況、空氣濕度等資訊，均能穩定回傳至校園，為研究提供高效支持。

這項技術不僅是科研工具，更是森林防災的重要利器，在透過全天候環境監測，系統能即時偵測森林火災的風險因子，並提供早期預警。這樣的功能能在災害擴大前爭取黃金時間進行處置，守護山林資源與人員安全，展現科技在環境保護上的巨大潛力。

這套系統已在宜大實驗林場完成實地驗證，採用太陽能供電設計，減少電池更換需求，展現穩定性與環保理念。宜蘭大學指出，此次由合作夥伴神盾衛星前進 CES 2026 展出，證明臺灣學術界在環境永續上的努力已達國際水準。宜大將持續透過產學合作，讓學生在校園接觸世界級技術，培育更多跨領域科技人才，為守護臺灣未來貢獻力量。