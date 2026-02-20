藍寶石大歌廳5年！母親節重磅回歸　《陽光女子合唱團》她來主持

▲藍寶石大歌廳5週年！母親節重磅回歸。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會將於今年5月9、10日母親節檔期再現海音館，今（6）日舉行售票記者會，正式發表由黃西田、苗可麗、侯怡君合體主持，並集結「寶島歌王」葉啟田、「金曲歌王」施文彬、「保庇天后」王彩樺等共 11 位實力派卡司，攜手打造原汁原味的秀場舞台。

由高雄流行音樂中心主辦的第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會即將於今年 5 月 9、 10 日母親節檔期隆重再現海音館，本屆以「咱攏五吉」為主題，呼應第五屆里程碑，也以臺語諧音寓意「我們都有錢」的祝福，與藍寶石大歌廳一貫貼近庶民娛樂的文化精神契合。

本次演唱會除了重磅邀請黃西田、苗可麗、侯怡君擔綱主持，更有寶島歌王葉啟田、施文彬、王彩樺、張秀卿、王瑞霞等11位實力派藝人演出力挺藍寶石。

▲藍寶石大歌廳5週年！2天集結11實力派卡司。（圖／記者賴文萱翻攝）

三位主持人黃西田、苗可麗、侯怡君熱情預告，今年藍寶石演唱會將豪華升級：「重現藍寶石精神傳遞歡樂，一定會讓大家好好享受！」。

文化部影視及流行音樂發展司副司長顏容欣期盼，透過這樣的舞台，讓不同世代重新認識台語流行音樂的魅力。高雄市文化局副局長簡嘉論也強調，高流成立後持續延續藍寶石秀場精神，自製藍寶石演唱會至今已舉辦四屆，票房與口碑皆獲高度肯定，讓民眾再次親身感受這股影響台灣數十年的文化現象，意義非凡。

【2026真愛秀．藍寶石大歌廳－咱攏五吉之夜】

2026.05.09（六）◎ 16:00

精彩主持：黃西田、苗可麗、侯怡君 演出群星：葉啟田、鳥來嬤-吳敏、張秀卿、王彩樺、吳淑敏、施文彬、邵大倫、曹雅雯、陳孟賢、黃露瑤

2026.05.10（日）◎ 16:00

精彩主持：黃西田、苗可麗、侯怡君 演出群星：葉啟田、鳥來嬤-吳敏、王彩樺、王瑞霞、吳淑敏、施文彬、邵大倫、曹雅雯、陳孟賢、黃露瑤

活動地點：高雄流行音樂中心 海音館（高雄市鹽埕區真愛路 1 號）